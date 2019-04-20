公館小觀音山「秘境一日遊」 行程9月推出

2019-04-20 23:09 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



台北市長柯文哲今天傍晚到公館走了一趟小觀音山秘境的人文探查小旅行，從古蹟自來水博物館出發，走訪園區步道及百年蓄水池，更沿山稜線直通寶藏巖國際藝術村。這條秘境，未來將由市府規畫為「公館小觀音山秘境一日遊」行程，一次體驗2個園區，遍覽城南古蹟與聚落之美，預計9月底可對外開放。

公館小觀音山因南麓寶藏巖廟供奉觀音因而得名，山區佔地約5公頃，山標高45.5公尺，早年為軍事管制區不得進入。

提起小觀音山周邊的兩大景點，寶藏巖國際藝術村及自來水園區，大家的認知都是兩個獨立的觀光景點，各自有不同的出入口。事實上，這兩處景點，分別位在小觀音山的南北兩麓，因產權及地籍畫分，管理單位也不同，再加上園區早期為軍事管制區，長年被鐵皮圍籬隔阻，但只要圍籬被打開馬上就可合為一體。

寶藏巖聚落老一輩的居民，仍有小時候穿越小觀音山陵線，至自來水園區蓄水池遊玩的記憶。台北市長柯文哲今日便沿著前人的足跡，從自來水園區入口進入，經過導覽行走到圍籬處的一扇鐵皮小門，仿造50年前當地居民，翻過山稜就可抵達寶藏巖，重現過去的生活路徑。

寶藏巖國際藝術村總監李曉雯表示，「有了這扇門，未來目標希望這條路徑是通的」，在門邊設置悠遊卡刷卡點，支付門票，就可上小觀音山走一趟；市府規畫初步先做單向的導覽，民眾早上先在自來水園區玩水，晚上參觀漂亮的寶藏巖，結束後到公館夜市用餐，就會成為一條來公館遊玩非常棒的路徑。