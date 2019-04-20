影／野柳女王頭變千面女、光雕音樂會 國際學者讚美

2019-04-20 21:08 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



野柳地質公園「夜訪女王」活動昨晚起登場，今年特別擴大岩石光影區域包括「俏皮公主」、「女王頭」、「儷影湖」3大燈區，燈光秀結合野柳奇岩及聲光特效，「女王音樂會」今晚舉行，萬芳的歌聲讓民眾聽得如痴如醉。台灣地質學會今天則舉辦「地景與永續發展國際研討會」，國內外學者發表論文，對於夜間的女王頭，及五光十色震撼燈光秀，也都大讚好美、很特別。

「女王音樂會」今晚登場，由張正傑&弦外之音樂團、風之香頌管弦樂團、萬芳等重量級表演者，表演曲目將結合台灣民謠、古典樂曲及電影配樂組曲等，以管弦樂、跨界合奏及流行音樂。

4月21至26日、4月28日，下午6點半至9點止，每15分鐘都還有一場燈光秀，結合野柳奇岩及聲光特效，將野柳兩大主角俏皮公主及女王頭編寫「石光交響曲」的故事，讓民眾驗野柳夜間光影奇岩的丰采。

「石光交響曲」故事，敍述俏皮公主與族人「嬉戲」、俏皮公主與石之女王在野柳的「相遇」，最後與石之女王共同「守護」野柳大地。主辦單位邀請音樂家蔡旭峰編寫主題音樂，並巧妙利用光束燈、染色燈、洗牆燈、LED燈串，民眾可在「十景石美」等最佳建議體驗區，欣賞到蕈狀岩、海蝕溝岩壁在炫彩燈光加持下獨一無二的美景。

台灣地質學會今天在野柳地質公園舉辦「地景與永續發展國際研討會」，除了國內外學者發表論文外，還舉辦國際地景公園市集；今天下午，野柳地質公園解說志工團與山陰海岸世界地質公園解說員締結儀式，期許台日雙方解說員締結儀式交流後，可以分享彼此解說專業。

野柳地質公園解說志工團副團長羅金光為簽約代表，日方由山陰海岸世界地質公園代表木下道則為代表；交通部觀光局北海岸暨觀音山風景區管理處處長張振乾、新空間國際股份有限公司總經理楊景謙為見證人，日方代表為兵庫縣立大學大學院講師松原典孝為日方見證人。