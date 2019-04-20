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全中運快閃惹議 大會執委：事先就溝通讓韓國瑜先離場

滿滿都是人 碧潭水舞將推新曲目

2019-04-20 20:01聯合報 記者王敏旭╱即時報導

2019年碧潭水舞自今年3月8日推出後，每逢假日都充滿人潮，碧潭附近的和美山近期也有螢火蟲紛飛，螢光閃閃飛舞在山林之間，也讓原本很夯的碧潭水舞成為更多民眾的選擇，新北市觀旅局指出，4月22日開始將會推出2首新曲目，歡迎民眾前來欣賞。

新北觀旅局指出，目前正在演出的水舞曲目，是原住民歌手A-Lin演唱的「一想到你呀」加上「老人飲酒歌」，還有動畫大師宮崎駿「龍貓」主題曲，將展演到明天為止，還沒觀賞過的民眾，可以把握最後幾天前往觀賞。

4月22日開始，將推出「Uptown Funk」加上「what makes you beautiful」的西洋流行樂，以「POP」中帶有「Funk」音樂節奏編織，搭配著水舞讓人不禁隨之舞動。

另外一首則是經典台語老歌「淡水暮色」，詞境優美且旋律動人，搭配柔美優雅水舞律動及五彩光影，絕對能讓民眾不自覺地駐足觀賞一同唱和。

觀旅局說，除了水舞外，即日起臺灣自然科技學會在和美山舉辦免費賞螢導覽，想參加的朋友可透過電子郵件(nt.tw@hotmail.com)進行報名，另也提醒民眾，不要拿手電筒照射螢火蟲、不要捕捉螢火蟲並帶回家、不要踩入路旁草叢、也不要亂丟垃圾。

2019年碧潭水舞自今年3月8日推出後，每逢假日都充滿人潮。圖／新北觀旅局提供
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2019年碧潭水舞自今年3月8日推出後，每逢假日都充滿人潮。圖／新北觀旅局提供
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2019年碧潭水舞自今年3月8日推出後，每逢假日都充滿人潮。圖／新北觀旅局提供
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碧潭螢火蟲
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