要讓新北成為最棒閱讀城 侯友宜：4年投入10.8億

2019-04-20 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北市「2019新北閱讀節系列活動」開跑，今天三重區光興國小辦理首場「新北活閱‧密逃夜讀超閱read」，新北市長侯友宜化身為魔法師，為活動揭開序幕，並與小朋友體驗密室關卡。侯友宜表示，未來4年將投入10.8億元，充實各公立學校、各市立圖書館及相關單位軟硬體資源，要打造新北閱讀城。

新北市為推廣閱讀，規畫一系列「新北閱讀節」活動，並由聯合報系願景工程協辦，希望讓讀者重拾對閱讀的重視與熱愛。本月20日至5月12日共規畫「新北活閱‧密逃夜讀超閱read」、「閱換閱有趣」、「Tonight夜訪圖書館」、「新北走讀book思議」等精采系列活動，首場活動由侯友宜帶領小朋友闖關，透過密室逃脫等實作評量方式，引導孩子透過閱讀策略有效理解知識，並活用在生活中。

侯友宜，閱讀要從小扎根，從學校到社區要打造新北閱讀城，改制後共改造284所、新建18所公共圖書館及學校圖書館，學生持書率更從每人16本提高到每人34本。

今年還配合英語向下延伸政策，補助2000萬元協助各國小充實英語書籍，培養英語基礎能力，再加上新住民、原住民、客家語也要不斷推廣下去，希望讓小朋友喜歡閱讀，將閱讀的東西融會貫通，讓閱讀成為生活的一部分，新北絕對是最棒的閱讀城。

一名帶孩子來體驗活動的呂姓爸爸表示，閱讀節非常有意義，從去年就參加，藉由活動可讓小孩了解閱讀重要性，閱讀後是否有吸收內容，今年還多了密室逃脫，可讓孩子透過遊戲，進而運用書本上內容，闖關成功也可讓孩子願意去挑戰、增加信心，也可以增加思考能力。