友善復育火金姑棲地 新北58處浪漫螢光點點

2019-04-20 15:57 中央社 新北20日電



新北市坪林區去年入選全球百大綠色旅遊地，近期觀魚步道有螢火蟲飛舞在四周。圖／坪林區公所提供 分享 facebook 新北市各地今天起舉辦賞螢活動，市府農業局長李玟表示，螢火蟲是重要生態環境指標，友善田園耕作的永續經營方式，維護螢火蟲棲地，讓三芝與石門許多社區重回螢光點點。

市府農業局表示，一年一度的賞螢季又到了，這個季節常見螢火蟲種類是黃緣螢、端黑螢、黑翅螢、紅胸黑翅螢等。因推動友善耕作，讓許多曾消失於田野中的美麗動植物再現蹤跡。

新北市沒有過多的人為設施，鮮少人為破壞，自然生態環境保存完整的地方，非常適合螢火蟲生長。石門嵩山社區、三芝共榮及安康社區、五股綠竹社區螢光點點，不但梯田螢光閃閃，林間也掛起燈籠。

螢火蟲生長需要在沒有光害影響的地方，且要有乾淨水源、一定的水草和螺類生長。

每年春末夏初螢火蟲繁殖期間，都有大量的螢火蟲發生。螢火蟲出現的季節，太陽下山後，一閃一閃的螢火蟲就出現在森林步道、周邊有水域的草叢，都能看見小小的「火金姑」身影，跳著讓人驚異的求偶之舞。

欣賞「火金姑」在黑夜中閃閃發亮的可愛模樣，最佳時間為晚間6時30分至8時，可看準時間再前去觀賞。農業局長李玟提醒，民眾夜晚賞螢時要謹記不喧譁、不捕捉、不以燈光直射螢火蟲，及沒有光害的「三不一沒有」原則。

如果攜帶手電筒，要以紅色玻璃紙罩住，避免干擾螢火蟲活動。賞螢期間要注意自身安全，最好結伴同行，避免發生意外。

新北螢火蟲祭20日開跑至5月15日，教育局表示，新北市直潭國小、屈尺國小等15校，以螢火蟲棲地整合社區自然生態，規劃免費親子賞螢活動。其中，直潭國小培訓學童成為賞螢活動解說員，邀親子賞螢也推廣螢火蟲生態保育。

新北市超過一半以上行政區有賞螢景點，新店銀河社區、新店區尺、平溪菁桐老礦坑、平溪紫東社區、貢寮龍崗社區、新店文山農場、和美山、石碇華梵大學及烏來林業生活館、雲仙樂園、三峽大板根森林步道等也有賞螢導覽。

市府交通局表示，賞桐與賞螢接駁公車由台北捷運永寧站3號出口發車至土城南天母廣場，20日至27日期間例假日行駛。配合夜間賞螢活動，於20日加開夜間賞螢公車夜間6時至9時，班距10至15分鐘，採一段票收費，民眾可使用雙北定期票搭乘。

農業局整理全市58處賞螢地點，結合各區公所、客家事務局的賞桐花與螢火蟲活動、及教育局舉辦的賞螢活動，提供「新北市賞螢全攻略」，讓市民秒懂新北市賞螢點，可於農業局網頁查詢各區賞螢活動訊息。