從虎尾到三峽 紫微天后宮媽祖威德遍及北台灣

2019-04-20 15:18 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



三峽紫微天后宮為了慶祝媽祖誕辰，將在4月20、21日兩天於板橋及三峽遶境，建立於民國61年的紫微天后宮位於三峽山區上，是北台灣最高的媽祖廟，但其實，三峽紫微天后宮發跡於雲林縣虎尾，建立威德於新北中永和，最後在三峽長久紮根。

紫微天后宮主祀黑面紫微三媽，是30幾年前由虎尾天后宮分靈而來，新北市民政局表示，民國61年，天后宮的創辦人曾清合的長媳婦曾陳銀身患重病，服用各種藥都不見起色，醫生們都束手無策。

想不出其他醫治媳婦辦法的曾清合，於是回到故鄉虎尾天后宮，祈求玉二聖母能顯神蹟、保佑長媳病情好轉，參拜後，曾陳銀繼續接受治療並在半個月後痊癒。為了感謝媽祖，曾清合想把媽租請回去供奉，因虎尾玉二聖母不設分身，曾清合便率眾回鄉，恭請虎尾的天上聖母三媽分靈，並在永和成立「永和天后宮」。

民國70年時，因7位自三峽鎮竹崙里的虔誠信徒，共同捐獻了約7000坪的建廟用地，因此，曾清合與中、永和的信徒，努力奔走、純錯建廟基金，並結合三峽紫微山當地居民力量，有錢出錢，有力出力，終於在民國72年，把永和天后宮搬遷到紫微山，並正式成立「紫微天后宮」，這也是為何多半的媽祖廟位於沿海、河運要點或鄉鎮市區，但三峽紫微天后宮則罕見地位於山區產業道路上。

至於為何三峽紫微天后宮主祀的媽祖是「黑面」的，民政局表示，民間說法眾多，但其實都是媽祖，一般媽祖都是粉面的，但有些媽祖神尊因沒有玻璃阻隔，又靠近香火，因此臉被信眾的供奉的香火所燻黑，金面的則是民眾虔誠貼金。