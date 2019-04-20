教授與企業認養筏子溪畔一起來護溪淨灘

2019-04-20 14:12 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



清大生命科學系教授曾晴賢以「生態水資源生態工法之推廣」生態廊道與生態護岸技術，獲選為台灣帝亞吉歐公司舉辦的第13屆夢想資助計畫得主，他今天響應4月22日世界地球日，與250名台灣帝亞吉歐員工攜手認養台中市筏子溪烏日段河堤空地，以淨灘、植樹、鋪堤岸步道等方式維護水資源生態。向心橋慈善會台中分會今天也與台中市議員吳瓊華發起「珍惜大自然，淨灘麗水港」活動，在台中市龍井區麗水港淨灘，吸引民眾參與。

曾晴賢說，台灣許多河川因採用過多混凝土施作堤岸或河道，喪失「水自淨」能力，也破壞河川生物的棲息地，今天實踐生態廊道與生態護岸技術，率250人前進台中筏子溪，透過重建河岸景觀、恢復河川生態、整淨河堤步道等實踐水資源行動，響應「Water of Life 永續生態水資源」復原自淨筏子溪。

曾晴賢指出，今天與帝亞吉歐員工捲起袖子，清潔堤頂和堤後坡，清除外來入侵種植物，種植500株喬木、灌木等植物，並修復80公尺堤頂步道、整修1500公尺長堤頂步道和對外聯絡階梯，重建解說平台和展板，讓遊客都能感受河川美貌與多樣性的生態。