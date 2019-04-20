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教授與企業認養筏子溪畔一起來護溪淨灘

2019-04-20 14:12聯合報 記者趙容萱╱即時報導

清大生命科學系教授曾晴賢以「生態水資源生態工法之推廣」生態廊道與生態護岸技術，獲選為台灣帝亞吉歐公司舉辦的第13屆夢想資助計畫得主，他今天響應4月22日世界地球日，與250名台灣帝亞吉歐員工攜手認養台中市筏子溪烏日段河堤空地，以淨灘、植樹、鋪堤岸步道等方式維護水資源生態。向心橋慈善會台中分會今天也與台中市議員吳瓊華發起「珍惜大自然，淨灘麗水港」活動，在台中市龍井區麗水港淨灘，吸引民眾參與。

曾晴賢說，台灣許多河川因採用過多混凝土施作堤岸或河道，喪失「水自淨」能力，也破壞河川生物的棲息地，今天實踐生態廊道與生態護岸技術，率250人前進台中筏子溪，透過重建河岸景觀、恢復河川生態、整淨河堤步道等實踐水資源行動，響應「Water of Life 永續生態水資源」復原自淨筏子溪。

曾晴賢指出，今天與帝亞吉歐員工捲起袖子，清潔堤頂和堤後坡，清除外來入侵種植物，種植500株喬木、灌木等植物，並修復80公尺堤頂步道、整修1500公尺長堤頂步道和對外聯絡階梯，重建解說平台和展板，讓遊客都能感受河川美貌與多樣性的生態。

曾晴賢今天在活動中實際檢測筏子溪的上中下游水質，測出溫度、pH值、溶氧量、電導度等。他指出，結果顯示從上游至下游，各項數據愈趨良好，可見筏子溪擁有天然水自淨的能力。河川的護岸工程，需要尊重河川特性，以水流、工程安全為基礎，因地制宜選擇適當工法，筏子溪擁有多種護岸形式，透過就地取材，符合生物多樣性為原則的河川工法，讓筏子溪中和堤防段成為台灣河川水自淨能力展現的典範之一。

教授曾晴賢今天與250名台灣帝亞吉歐員工認養台中市筏子溪烏日段河堤空地，以淨灘、...
教授曾晴賢今天與250名台灣帝亞吉歐員工認養台中市筏子溪烏日段河堤空地，以淨灘、植樹等方式維護水資源生態。記者趙容萱／攝影
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教授曾晴賢今天與250名台灣帝亞吉歐員工認養台中市筏子溪烏日段河堤空地，圖為在河...
教授曾晴賢今天與250名台灣帝亞吉歐員工認養台中市筏子溪烏日段河堤空地，圖為在河堤旁邊的堤岸鋪上木屑等做為步道，方便民眾休憩。圖／業者提供
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教授曾晴賢今天與250名台灣帝亞吉歐員工認養台中市筏子溪烏日段河堤空地，以植樹等...
教授曾晴賢今天與250名台灣帝亞吉歐員工認養台中市筏子溪烏日段河堤空地，以植樹等方式維護水資源生態。記者趙容萱／攝影
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教授曾晴賢今天與台灣帝亞吉歐員工認養台中市筏子溪烏日段河堤空地，圖為台中市新地標...
教授曾晴賢今天與台灣帝亞吉歐員工認養台中市筏子溪烏日段河堤空地，圖為台中市新地標、IG新打卡景點筏子溪迎賓廊道。記者趙容萱／攝影
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教授曾晴賢今天與台灣帝亞吉歐員工認養台中市筏子溪烏日段河堤空地，圖為台中市新地標...
教授曾晴賢今天與台灣帝亞吉歐員工認養台中市筏子溪烏日段河堤空地，圖為台中市新地標、IG新打卡景點筏子溪迎賓廊道。記者趙容萱／攝影
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水資源台中市淨灘
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