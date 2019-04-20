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柯P、水牛伯同台 為台北海洋科大慶生

2019-04-20 13:33聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

北市柯文哲中午出席台北海洋科技大學慶祝53週年校慶「關懷弱勢慈善募款餐會」，按原定計劃，民進黨籍的前行政院長游鍚堃和立委余天也要雙雙出席，但余天沒有現身，游鍚堃和柯文哲兩人先後抵達台北海洋科技大學，一同為體育館剪綵揭幕，再參加弱勢募款餐會，兩人偶有交談，柯文哲也說，「我和『阿布拉』（游的暱稱）交情還不錯。」

台北海洋科技大學創立於民國54年，原名「中國海事專科學校」，87年增設商科，更名為「中國海事商業專科學校」，96年8月改制升格，校名同時更改為「台北海洋技術學院」，自106年8月起升格為台北海洋科技大學，今年也是改制科大後第一次的校慶。

媒體原想聯訪游鍚堃，幕僚卻代為婉拒，表示游現在不太對外發表政治談話。事後媒體詢問柯和游談了什麼？柯文哲說，兩人是閒話家常；至於兩人有沒有談到白綠合作？柯說，「哎唷，人家都是有經歷、有智慧，還好啦！我和『阿布拉』交情還不錯。」

至於余天今日未出席，柯文哲說，「他要拚初選」。台北市議員林世宗同時也是台北海洋科技大學董事長，林言談間祝福柯文哲「心想事情」；柯文哲表示，「那是禮貌」。

游鍚堃目前是海洋科技大學校務總顧問，他致詞時表示，台北海洋科大53年來，不但有許多傑出校友，學生愈來愈多，校務蒸蒸日上，並讚台北海洋科技大學以海洋作為推動宗旨，這也是台灣應該發展的目標，政府要給予更多的關心和支持。

柯文哲致詞時表示，台北海洋科大在社子島建校，53年來替台灣培養很多海洋相關人才，校方也非常重視技職教育，強調學用合一，學生累積很多船上與港務經驗，畢業就能就業，他感謝用心辦學的董事長和校長，也祝福台北海洋科大能成為世界一流海洋學府。

台北海洋科技大學校長唐彥博則讚柯曾來到台北海洋科技大學6次，游更是常常騎自行車守護校園。

前行政院長游鍚堃（右1）和台北市長柯文哲（右3）兩人先後抵達台北海洋科技大學，一...
前行政院長游鍚堃（右1）和台北市長柯文哲（右3）兩人先後抵達台北海洋科技大學，一同為體育館剪綵揭幕。記者魏莨伊／攝影
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前行政院長游鍚堃（左2）和台北市長柯文哲（右2）兩人先後抵達台北海洋科技大學，一...
前行政院長游鍚堃（左2）和台北市長柯文哲（右2）兩人先後抵達台北海洋科技大學，一同為體育館剪綵揭幕。記者魏莨伊／攝影
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