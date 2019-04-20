長庚大學申請面試撞期足球聯賽 交通資訊這裡看

2019-04-20 12:33 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



長庚大學21日至24日將協辦「107學年度中等學校足球聯賽」11人制決賽，賽程時間剛好和108學年度「個人申請」學系面試時間重疊，屆時入校人潮、車潮恐更勝往年，為避免影響考生權益、球迷觀賽興致，校方呼籲大家可提早出門，並多加利用大眾交通工具。

長庚大學表示，「個人申請」學系面試於4月17日至27日舉行，由於校內停車位有限，如遇上班日或舉辦大型活動，車位恐不足，請多搭乘機場捷運至A7站，步行約15分鐘可到達長庚校區；這段期間除了4月24日及25日外，校方也安排考生應試接駁專車，從上午7點半至下午3點半，每半小時自A7站1號出口發車。此外，也可乘坐汎航通運至林口長庚醫院，再轉搭校車接駁。

由於長庚大學曾是台北世大運足球場地之一，採用國際足球總會FIFA QUALITY PRO認證的人工草皮，對於支援足球培訓及活動賽事不遺餘力，這次配合舉辦「107學年度中等學校足球聯賽」11人制決賽賽程，在長庚大學舉辦的13場比賽中，包括高中組男、女生的冠亞軍賽與季殿軍賽，以及國中組的男、女生冠亞軍賽，精彩可期。