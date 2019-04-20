藍綠立委參選人圍繞侯友宜 講悄悄話

2019-04-20 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北市長侯友宜今上午前往土城區南天母廣場，參加新北市客家桐花祭，過程中國民黨立委參選人林金結、民進黨立委參選人吳琪銘也都跟在侯旁邊搶曝光，不過侯友宜勾著2參選人的肩膀說，要來場君子之爭。

侯友宜說，吳琪銘當年也是在新北市服務當議員，是認真、優秀的議員，當立委也很積極服務；林金結目前擔任議員也曾是黨團書記長，同樣積極在土城、鶯歌、樹林這些地方服務了很多年，也得到了很好的風評跟回應。

侯說，2位都是他的兄弟好朋友，都是積極的為鄉親服務，絕對是一種良性的競爭，彼此互相欣賞、互相捧場、互相多說好話，積極的為鄉親來服務，讓鄉親來做一個決定，2人都是很棒人才，誰當選都是新北、土城的福氣。

吳琪銘說，不要惡意攻擊、抹黑，現在選舉文化也改變，大家都是良性競爭讓選民做決定，為選區做事情、為國家方向、社會努力來努力，將政見給選民知道，大家未來都還會接觸，不需要為了一場選舉殺得你死我活。