影／參拜紫微天后宮遶境 侯：守護家園 不用媽祖託夢

2019-04-20 10:47 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



已有20年歷史的三峽紫微天后宮北三媽遶境活動，為慶祝媽祖誕辰，今明兩天將在板橋及三峽遶境，並至板橋區舉辦祈福活動，新北市長侯友宜一早就前往參拜，為北三媽扶鑾並點燃馬炮，他表示，「不用媽祖托夢」，剛剛媽祖就指示，要他守護好家園並保護新北市民的安全。

紫微天后宮自1985年開始主祀黑面紫微三媽，30幾年前由虎尾天后宮分靈而來，據傳，紫微三媽慈悲為懷，救世醫人無數，曾有信徒請求祂拯救醫治回天乏術的早產兒，當活佛降乩後，三媽說祂不要求信眾什麼回報，只需獻上三條淨香。

侯友宜上香獻果參拜完後，乩童當場降乩轉達媽祖給予的建議，侯友宜在旁仔細聆聽，隨後表示，媽祖慈悲會保佑新北市民，我們在世的人也要為媽祖做事，並且要秉持、遵循媽祖的精神，努力守護家園。

侯說，前兩天地震時，看到特搜單位的義消在第一時間待命且巡視全新北市所有的災難，因此才能快速安定下來，這是媽祖給我們的指示，「不用媽祖托夢，媽祖時時刻刻都在提醒我們」，要好好做事，守護家園並保護市民安全。

紫微天后宮北三媽總會長李阿乾說，紫微天后宮北三媽遶境活動，每年都以「擲筊」方式請示神明遶境地點，今年選在板橋舉行。自今天上午9時起，從板橋南雅南路二段經板橋市區至長江路，隔天21日繞巡整個三峽市區。

李阿乾說，這次遶境路程約60公里，除了有民俗藝陣精彩表演，沿途還會發放信徒平安餅，現場也有許多信眾一早就排隊爭相「躦轎腳」、摸轎頂，祈求平安，其中，還有72名組成的「天地掃」隊伍，頭戴貼有媽祖加持過符咒的斗笠，手持貼有媽祖符令的掃帚，掃除汙穢替媽祖開路。