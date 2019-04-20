桐花祭主軸活動交管 土城警六管並設攤宣導服務

2019-04-20 10:03 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市土城區桐花公園每年4月下旬桐花綻放，呈現一片白色花海山景，土城區公所舉辦「2019新北市客家桐花祭」，民眾為一睹山林雪白點綴的美景，每年均吸引不少人上山，因山上停車空間有限，為維持交通順暢及舒適的賞花體驗，土城警分局於4月20、21日上午6時至晚上7時在承天路、忠義路、忠承路、南天母路、龍泉路等路段實施交通管制，4月27、28日視賞花車流狀況機動實施管制，除接駁公車，領有通行證或工作證車輛、當地居民、餐廳訂位車輛，依簡訊為證、其餘汽車及機車均管制禁止進入。

警方表示，賞花遊客請在捷運永寧站3號出口搭乘付費接駁專車，呼籲民眾多利用大眾交通運輸系統及土城區公所提供付費接駁專車服務，免除塞車、找車位的煩惱，安全省時又便利。

4月20、21日為土城桐花祭主軸活動日，除了登山賞花外，主辦單位土城區公所在南天母廣場邀請表演團體，為民眾提供音樂、舞蹈的饗宴，會場有土城在地藝術家及特色商家攤位，土城警分局也設有服務攤位提供犯罪預防及交通安全宣導。