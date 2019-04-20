親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

無成績門檻 蘇貞昌宣布農漁子女獎助學金增加3成

陸網民問自家航母怎掛日本國旗？ 專家趕緊跳出來澄清

桐花祭主軸活動交管 土城警六管並設攤宣導服務

2019-04-20 10:03聯合報 記者王長鼎╱即時報導

新北市土城區桐花公園每年4月下旬桐花綻放，呈現一片白色花海山景，土城區公所舉辦「2019新北市客家桐花祭」，民眾為一睹山林雪白點綴的美景，每年均吸引不少人上山，因山上停車空間有限，為維持交通順暢及舒適的賞花體驗，土城警分局於4月20、21日上午6時至晚上7時在承天路、忠義路、忠承路、南天母路、龍泉路等路段實施交通管制，4月27、28日視賞花車流狀況機動實施管制，除接駁公車，領有通行證或工作證車輛、當地居民、餐廳訂位車輛，依簡訊為證、其餘汽車及機車均管制禁止進入。

警方表示，賞花遊客請在捷運永寧站3號出口搭乘付費接駁專車，呼籲民眾多利用大眾交通運輸系統及土城區公所提供付費接駁專車服務，免除塞車、找車位的煩惱，安全省時又便利。

4月20、21日為土城桐花祭主軸活動日，除了登山賞花外，主辦單位土城區公所在南天母廣場邀請表演團體，為民眾提供音樂、舞蹈的饗宴，會場有土城在地藝術家及特色商家攤位，土城警分局也設有服務攤位提供犯罪預防及交通安全宣導。

有關桐花祭活動及接駁公車詳細內容，請至新北市土城區公所官方網站：https://www.tucheng.ntpc.gov.tw/查詢。

新北市土城區桐花公園每年4月下旬桐花綻放，今、明兩天土城區公所舉辦「2019新北...
新北市土城區桐花公園每年4月下旬桐花綻放，今、明兩天土城區公所舉辦「2019新北市客家桐花祭」，土城警方設有服務攤位提供犯罪預防及交通安全宣導。圖／警方提供
分享
新北市土城區桐花公園每年4月下旬桐花綻放，今、明兩天土城警方將實施交通管制，呼籲...
新北市土城區桐花公園每年4月下旬桐花綻放，今、明兩天土城警方將實施交通管制，呼籲民眾配合管制疏導。圖／警方提供
分享
新北市土城區桐花公園每年4月下旬桐花綻放，呈現一片白色花海山景，土城區公所舉辦「...
新北市土城區桐花公園每年4月下旬桐花綻放，呈現一片白色花海山景，土城區公所舉辦「2019新北市客家桐花祭」，歡迎民眾上山賞桐花。記者王長鼎／翻攝
分享

桐花祭賞花
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

文山一、二警分局又傳整併 議員再擋下

2019-04-19 23:49

北市社局轉介低收戶租屋 議員：像香港蟻居

2019-04-19 23:47

不拚政治 藍綠議員組隊拚鐵道馬拉松

2019-04-19 23:46

獎勵中小企 議員質疑特斯拉也在列 北市府：補助薪資

2019-04-19 23:38

柑城橋拓寬啟用 不再塞車了

2019-04-19 23:34

不只東區沒落 議員：天母、士林商圈也衰退

2019-04-19 23:31

路邊久停欠費車 新北強力拖吊

2019-04-19 23:31

化傷痛為經驗 范可欽：讓公車更安全

2019-04-19 21:26

影／夜訪女王頭 野柳奇岩夜影美景

2019-04-19 21:16

停車格APP智慧支付未整合 議員批北市府整人

2019-04-19 21:03

邊等公車邊看書 萬里候車亭成圖書館

2019-04-19 20:36

淡水陸橋要拆除 保障行人要畫斑馬線

2019-04-19 20:35

汐止秀豐市場漏不停 會勘先改善四處

2019-04-19 20:35

淡水左轉道太小釀回堵 會勘縮分隔島

2019-04-19 20:34

淡水大道公誕辰祭神豬 特等1424斤破紀錄

2019-04-19 20:33

影／烤香蕉味美 藍帶主廚：生產過盛韓國瑜可以找我

2019-04-19 20:21

北市路邊停車欠費不繳 停管處：違規就拖吊

2019-04-19 20:15

不再塞車！新北柑城橋改建 24.4公尺寬規畫雙向4線道

2019-04-19 20:08

柯P又想整併文山警分局 議員批惡搞

2019-04-19 17:29

又延期！北投復興公園泡腳池另公告開園時間

2019-04-19 15:55

賞螢季開始囉！ 新北市58處賞螢全攻略在此

2019-04-19 13:49

醜止滑墊byebye！ 汐止金龍市場全面改地坪

2019-04-19 13:33

還「位」於民！新北揪出路邊久停積欠車 2年拖吊260輛

2019-04-19 13:11

改善水黃濁問題！翡翠專管總體工程決標 預定112年通水

2019-04-19 12:50

被罵混蛋市長 柯文哲要求議員道歉把那兩字收回去

2019-04-19 12:16

雙子星被卡？柯P嗆民進黨：初選很忙但國家不要耽誤

2019-04-19 12:02

媽祖託夢了嗎？柯文哲：參加遶境感受基層生命力量

2019-04-19 11:02

被嚇醒！台南凌晨不到20分鐘大雷雨 安中路積水10公分

2019-04-19 09:06

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00
看更多

熱門文章

颮線南襲！天空厚重烏雲超震撼 網友：薩諾斯來了？

2019-04-19 17:23

超刺激！朴子市代落選頭差2票 驗票變3人同票

2019-04-19 17:38

「桃機一號」遷虎頭山估上千萬元 桃議員直呼超乎想像

2019-04-19 17:39

全中運瓶裝水印韓國瑜照被批造神 市府：加乘行銷高雄

2019-04-20 01:12

被罵混蛋市長 柯文哲要求議員道歉把那兩字收回去

2019-04-19 12:16

颮線壓境網傳高市下冰雹 氣象站：未觀測到

2019-04-19 19:41

林瑞陽在大陸為宜蘭觀光代言 下月回宜蘭拚經濟

2019-04-19 20:22

【即時短評】政客鼓動民粹反對重大建設 是地方不幸

2019-04-19 19:31

台南凌晨一陣暴雨 市議員服務處淹水被迫關門

2019-04-19 14:41

柯P又想整併文山警分局 議員批惡搞

2019-04-19 17:29

還「位」於民！新北揪出路邊久停積欠車 2年拖吊260輛

2019-04-19 13:11

社口媽祖遶境遇狂風 吹垮帳篷壓到小貨車驚險瞬間

2019-04-19 18:46

太平雲梯果然雲霧變化多端 交通部長行銷嘉義縣春遊

2019-04-19 17:53

台中肉品市場遷哪裡？市府：明年6月決定

2019-04-19 14:19

二姑婆回朴子娘家雨水就來！26日還有藝閣遶街

2019-04-19 19:52

淡水大道公誕辰祭神豬 特等1424斤破紀錄

2019-04-19 20:33

南投縣午後暴雨 台21線、集集支線遭樹倒阻路

2019-04-19 19:46

影／烤香蕉味美 藍帶主廚：生產過盛韓國瑜可以找我

2019-04-19 20:21

雙子星被卡？柯P嗆民進黨：初選很忙但國家不要耽誤

2019-04-19 12:02

仁德武德宮慶趙府元帥誕辰 10888斤大龜王供民眾擲筊

2019-04-19 13:00

媽祖託夢了嗎？柯文哲：參加遶境感受基層生命力量

2019-04-19 11:02

接手父親養鹿從20頭到500頭 神農得主「台灣鹿」之夢

2019-04-19 21:44

金門縣府香港推觀光有成 700港仔上「門」旅遊

2019-04-19 18:02

桃園1999熱線月接2萬通 有人陳情「月球人來地球」

2019-04-19 19:59

改善水黃濁問題！翡翠專管總體工程決標 預定112年通水

2019-04-19 12:50

媽祖開示：首獲小卷到宜趁鮮嚐 漁會有哏網友笑翻

2019-04-19 17:36

春遊補助 雲嘉南縣市紛加碼

2019-04-19 23:09

淡水陸橋要拆除 保障行人要畫斑馬線

2019-04-19 20:35

台中太平運動場停車難 民眾籲挖地下停車場

2019-04-19 14:40

醜止滑墊byebye！ 汐止金龍市場全面改地坪

2019-04-19 13:33

台南多處道路積水 水利局：急降雨超過排水設計

2019-04-19 17:36

賞螢季開始囉！ 新北市58處賞螢全攻略在此

2019-04-19 13:49

高雄清晨強降雨 環保局加強側溝清疏防治登革熱

2019-04-19 11:10

影／台南下午又下起暴雨 低窪地區民眾憂心又有水患

2019-04-19 15:41

化傷痛為經驗 范可欽：讓公車更安全

2019-04-19 21:26

不再塞車！新北柑城橋改建 24.4公尺寬規畫雙向4線道

2019-04-19 20:08

高雄一男子穿越平交道 遭莒光號擦撞身亡

2019-04-20 10:03

福隆沙雕季開幕 挑戰金氏紀錄

2019-04-19 23:09

又延期！北投復興公園泡腳池另公告開園時間

2019-04-19 15:55

徐國勇：橋頭科學園區都市計畫提早到5月完成審定

2019-04-19 17:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top