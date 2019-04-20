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慈悲捐贈助消防 鳳凰展翅護新北

2019-04-20 08:58聯合報 記者王長鼎╱即時報導

新北市在地企業家與市民有感新北市消防局執行救災救護人力及能量需求甚鉅，為提升消防工作執行效能，慷慨捐贈救護車及後勤車共3輛，昨天由新北市長侯友宜親自頒贈感謝狀，對市民及企業願意付出一己之力，奉獻義行之善舉表達感謝之意。

新北市為全國居住人口最多的直轄市，幅員廣闊，對執行救災救護人力及能量需求相當大，樹林區巨輪興業公司有感新北市消防人員長期致力於各項災害搶救及任務辛勞，繼去年6月捐贈三芝消防分隊救護車，今年再度捐贈永和消防中隊後勤車1台，提供載運人員、各式裝備器材及參與訓練演習使用。

楊坤榮及張育智表兄弟2人為板橋區溪崑地區地方仕紳，5年前因溪崑消防分隊救護車有汰換需求，楊、張2人也循管道表達饋送救護車意願，惟板橋區溪洲福安宮已先行談妥捐贈事宜，消防局當時只有婉謝楊、張2人好意；事隔5年，2人回饋地方造福鄉梓初衷不變，得知溪崑消防分隊救護車續有汰換需求，決定2人之名，及張育智母親劉桂花共3人名義捐贈救護車一輛，以提升板橋區救護效能，期為社會盡一分心力。

享年89歲、已逝的任玉宏於患病期間，曾由新北市消防局救護車執行緊急救護勤務協助送往醫院，平安出院後心懷感激，內心對送院當下未向救護人員致謝一事耿耿於懷，任男子女任愛琴、任傳民、任麗玲及任傳雄等姐弟4人，感念父親生前曾受到新北市消防局幫助，也以父親名義採購救護車1輛，捐贈新店區安康消防分隊。

新北市長侯友宜頒贈感謝狀，感謝巨輪興業公司捐贈協勤車給新北市消防局。圖／消防局提...
新北市長侯友宜頒贈感謝狀，感謝巨輪興業公司捐贈協勤車給新北市消防局。圖／消防局提供
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新北市長侯友宜（中）感謝楊坤榮（左二）、張育智（右二）及劉桂花女士（左一）捐贈新...
新北市長侯友宜（中）感謝楊坤榮（左二）、張育智（右二）及劉桂花女士（左一）捐贈新北消防局救護車。圖／消防局提供
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新北市長侯友宜頒贈感謝狀，感謝任麗玲女士姐弟捐贈救護車。圖／消防局提供
新北市長侯友宜頒贈感謝狀，感謝任麗玲女士姐弟捐贈救護車。圖／消防局提供
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救護車
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