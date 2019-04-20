台灣野百合盛開 到金山賞花還能看朱銘大師作品

2019-04-20 07:55 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



北海岸為台灣野百合的原生棲地，但棲地破壞及人為採摘，百合的數量逐漸減少，新北市金山區公所持續在區內綠地公園種植台灣百合花復育，最近百合盛開，想賞花不用走遠，在雕塑大師朱銘的「飛撲」地標周邊綠地，就可同時欣賞到台灣野百合和大師作品。

新北市金山區區長陳國欽表示，4月份在金山區是台灣野百合盛開花期，除了地標，在獅頭山公園、法鼓山及台2線沿線山壁，皆可見到台灣野百合盛開景象，喜歡野百合清新脫俗的民眾可要把握賞花期。

陳國欽說，北海岸為台灣野百合的原生棲地，台灣野百合在北海岸東北風強勁吹拂下，堅毅不拔的生長，但由於棲地破壞及人為採摘，百合的數量逐漸減少。

近年新北市府投入台灣野百合復育，金山區公所也為了讓民眾認識台灣百合之美，持續在區內綠地公園種植臺灣百合花，民眾不必四處尋覓，就能欣賞到百合花堅毅不拔和隨風搖曳之美，他歡迎遊客來金山賞花，但不要隨意摘採，把美麗的回憶留在心中和原地。