台灣野百合盛開 到金山賞花還能看朱銘大師作品
北海岸為台灣野百合的原生棲地，但棲地破壞及人為採摘，百合的數量逐漸減少，新北市金山區公所持續在區內綠地公園種植台灣百合花復育，最近百合盛開，想賞花不用走遠，在雕塑大師朱銘的「飛撲」地標周邊綠地，就可同時欣賞到台灣野百合和大師作品。
新北市金山區區長陳國欽表示，4月份在金山區是台灣野百合盛開花期，除了地標，在獅頭山公園、法鼓山及台2線沿線山壁，皆可見到台灣野百合盛開景象，喜歡野百合清新脫俗的民眾可要把握賞花期。
陳國欽說，北海岸為台灣野百合的原生棲地，台灣野百合在北海岸東北風強勁吹拂下，堅毅不拔的生長，但由於棲地破壞及人為採摘，百合的數量逐漸減少。
近年新北市府投入台灣野百合復育，金山區公所也為了讓民眾認識台灣百合之美，持續在區內綠地公園種植臺灣百合花，民眾不必四處尋覓，就能欣賞到百合花堅毅不拔和隨風搖曳之美，他歡迎遊客來金山賞花，但不要隨意摘採，把美麗的回憶留在心中和原地。
民眾到金山賞百合，還可以去中山溫泉公園泡湯，老街吃鴨肉、朱銘美術館賞大師作品、法鼓山禮佛、金山青年活動中心露營、中角灣衝浪、磺港看蹦火仔等，不論是豐富的一日遊或二日遊，來金山都非常適合。
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