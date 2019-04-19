北市成功市場改建 議員要求加快腳步

2019-04-19 23:16 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北市成功市場改建案，原預計107年改建完成，但台北市議員王欣儀指出，該案歷經5次招標卻一再流標，嚴重影響改建進度，完工日變遙遙無期。對此，北市市場處表示，今天已進行第6次招標，有廠商來投標，5月進行評選。

王欣儀說，成功市場自民國75年啟用至今，由鐵皮搭建，違法占用道路，歷經近30年，原本達成以「半地下化」方式改建，預計107年改建完成，但市長柯文哲上任後，又暫緩原先規畫案，導致成功市場改建工程延宕，隨後又追加工程經費至10億元，並計畫110年才能完成啟用，已歷經5次招標。

據新工處指出流標的原因，是因改建案工期長達49個月，整體預算貼近發包價，除面對物價上漲風險，還會增加支付履保金利息。此外營建混凝土、鋼筋及鋼骨等材料皆漲價，可能因利潤過低，影響廠商投標意願。

王欣儀指出，市府調整工項預算後，於4月9日第5次招標公告，希望能以減項發包，解決鋼筋上漲等問題，結果仍只有一家參與，再度流標。