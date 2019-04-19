化傷痛為經驗 范可欽：讓公車更安全

2019-04-19 21:26 聯合報 記者 聯合報 記者 劉柏均 ╱即時報導



將輪椅停好定位，從上方拉下保護拉桿，是導演范可欽從雲霄飛車得到的靈感，他今天與客運業者一起合作發表模型；他表示，希望這個設備，可以讓輪椅族未來搭乘公車時，能有更安全的環境。

大都會客運今天發表3項公車輪椅固定設計，除改良現有舊型的方式，也與范可欽及自由空間教育基金會董事長唐峰正合作2款；業者表示，除了會先換上改良版裝置，接下來會邀請身障團體來試試范導演及唐董事長的設計，若大家都覺得合適，就會向機關申請檢驗，讓裝置合法上路。

范可欽表示，其實不需要將輪椅綁在車上，若不幸發生火燒車事件，拉桿的設計，只要往上推就可逃離現場。范也表示，很多輪椅族不敢上公車，因為覺得不安全，希望可以透過這個方式，讓大家願意搭乘公車。

台北市停管處長張滋容表示，現在法規要求，輪椅的四個輪子必須固定在車體上，范導演拉桿式的設計目前並不符合規定，必須要經過認證後，才可適用在所有公車上，也會協助公車業者提供意見。