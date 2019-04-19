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影／夜訪女王頭 野柳奇岩夜影美景

2019-04-19 21:16聯合報系攝影中心 記者許正宏╱即時報導

北觀處舉辦「野柳石光，夜訪女王」活動晚間正式開幕，將野柳主角女王頭、俏皮公主等奇岩，搭配上絢彩的燈光及音樂，規劃出「俏皮公主」、「女王頭」、「儷影湖」三大燈區，每天晚上15分鐘一場的絢麗燈光秀，讓不少民眾冒雨前來體驗野柳夜間光影奇岩的風采。

北觀處舉辦「野柳石光，夜訪女王」活動晚間正式開幕，將俏皮公主區搭配上絢彩的燈光及...
北觀處舉辦「野柳石光，夜訪女王」活動晚間正式開幕，將俏皮公主區搭配上絢彩的燈光及音樂，讓民眾體驗野柳夜間光影奇岩的風采。記者許正宏／攝影
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野柳儷影湖燈區搭配上絢彩燈光及音樂，讓民眾體驗野柳夜間光影奇岩的風采。記者許正宏...
野柳儷影湖燈區搭配上絢彩燈光及音樂，讓民眾體驗野柳夜間光影奇岩的風采。記者許正宏／攝影
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北觀處舉辦「野柳石光，夜訪女王」活動晚間正式開幕，將俏皮公主區搭配上絢彩的燈光及...
北觀處舉辦「野柳石光，夜訪女王」活動晚間正式開幕，將俏皮公主區搭配上絢彩的燈光及音樂，讓民眾體驗野柳夜間光影奇岩的風采。記者許正宏／攝影
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北觀處舉辦「野柳石光，夜訪女王」活動晚間正式開幕，將野柳主角女王頭搭配上絢彩的燈...
北觀處舉辦「野柳石光，夜訪女王」活動晚間正式開幕，將野柳主角女王頭搭配上絢彩的燈光及音樂，讓民眾體驗野柳夜間光影奇岩的風采。記者許正宏／攝影
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北觀處舉辦「野柳石光，夜訪女王」活動晚間正式開幕，將野柳主角女王頭搭配上絢彩的燈...
北觀處舉辦「野柳石光，夜訪女王」活動晚間正式開幕，將野柳主角女王頭搭配上絢彩的燈光及音樂，讓民眾體驗野柳夜間光影奇岩的風采。記者許正宏／攝影
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女王頭野柳
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