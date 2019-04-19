停車格APP智慧支付未整合 議員批北市府整人

2019-04-19 21:03 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



北市府推動智慧城市，市議員李柏毅下午在議會財政部門質詢指出，交通局去年9月於松智路、和平東路1段、長春路等路段試辦路邊收費智慧化，但他的服務處主任將車輛停放在3處不同智慧停車格，卻發現要用不同APP智慧支付，質疑市府收費APP沒有整合，難道是在整人嗎？

此外，過去7年，台北市政府共計花費超過3000萬元建置及維護68個不同的APP。以警察局為例，「北市警政APP」看似只需要花費18萬6000元來建置，卻需要在105、106、107年分別編列82萬元、47萬元、56萬元共計186萬元的後續擴充維護費用，這些費用是當初建置APP時就有預料到的嗎？

針對停車APP智慧支付，交通局指出，路邊停車收費智慧化，目前是小規模試辦，測試適合民眾使用的系統，待試辦結束後，停管處將整合所有業者，方便民眾智慧支付停車費。資訊局長呂新科表示，市府委外廠商開發APP管理會再加強，並全面檢討同類型APP整合可行性。