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影／烤香蕉味美 藍帶主廚：生產過盛韓國瑜可以找我

2019-04-19 20:21聯合報 記者吳淑君╱即時報導

去年香蕉豐收，導致蕉價大跌，農民苦不堪言。行政院前院長長賴清德推「生香蕉帶皮水煮」配醬油吃　網友戰翻。藍帶型男主廚偕宇杰說，地中海料理中的土耳其烤肉會搭配烤水果，烤香蕉是常客，吃起來有清冰的香甜，他說，要是香蕉再有過盛情形「韓國瑜可以找我」，他可以教大家烤香蕉來吃。

2019福隆國際沙雕藝術季今天開幕，以「穿越小鎮尋找亞特蘭提斯」為題，展到8月25日，為期128天，堪稱歷屆最久，邀請7國25名沙雕藝術家來台參展，福隆沙雕也將挑戰世界紀錄，打造世界最多座的365座沙雕，邁向國際新里程。

福容福隆飯店也跟上沙雕季的腳步，融入異國美食特色，推出地中海美食節，以法國純正手法製作的法式豬腳，外酥內嫩香味撲鼻，另有道地土耳其烤牛肉，大串烤肉原汁原味上桌，讓人垂涎。

藍帶主廚偕宇杰說，土耳其烤肉有桌邊現切服務，讓客人有回到家的感覺，烤牛肉經3天溼式熟成，讓肉質軟化，烤七分熟上桌，還會搭配烤水果，烤香蕉，那個烤到外皮都黑掉的就是烤香蕉。

偕宇杰說，在地中海料理中烤香蕉是常客，香蕉生產過盛時可以這樣處理，烤個8到10分鐘，吃起來綿綿的，且有清冰的香甜味道，很好吃，他笑說，下次再有香蕉生產過盛，「韓國瑜應該找我」。

福容福隆飯店跟上沙雕季的腳步，融入異國美食特色，推出地中海美食節。記者吳淑君／攝...
福容福隆飯店跟上沙雕季的腳步，融入異國美食特色，推出地中海美食節。記者吳淑君／攝影
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福容福隆飯店跟上沙雕季的腳步，融入異國美食特色，推出地中海美食節，這道土耳其烤牛...
福容福隆飯店跟上沙雕季的腳步，融入異國美食特色，推出地中海美食節，這道土耳其烤牛肉，有大串烤肉還有大串烤香蕉，讓人垂涎。記者吳淑君／攝影
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福容福隆飯店跟上沙雕季的腳步，融入異國美食特色，推出地中海美食節。記者吳淑君／攝...
福容福隆飯店跟上沙雕季的腳步，融入異國美食特色，推出地中海美食節。記者吳淑君／攝影
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福容福隆飯店跟上沙雕季的腳步，融入異國美食特色，推出地中海美食節，這道土耳其烤牛...
福容福隆飯店跟上沙雕季的腳步，融入異國美食特色，推出地中海美食節，這道土耳其烤牛肉，大串烤肉和烤水果，讓人垂涎。記者吳淑君／攝影
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福容福隆飯店跟上沙雕季的腳步，融入異國美食特色，推出地中海美食節。記者吳淑君／攝...
福容福隆飯店跟上沙雕季的腳步，融入異國美食特色，推出地中海美食節。記者吳淑君／攝影
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福容福隆飯店跟上沙雕季的腳步，融入異國美食特色，推出地中海美食節。記者吳淑君／攝...
福容福隆飯店跟上沙雕季的腳步，融入異國美食特色，推出地中海美食節。記者吳淑君／攝影
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香蕉沙雕韓國瑜
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