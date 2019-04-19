北市路邊停車欠費不繳 停管處：違規就拖吊

2019-04-19 20:15 聯合報 記者 聯合報 記者 劉柏均 ╱即時報導



台北市路邊停車收費政策全面上路後，拒繳停車費及催繳查扣等問題層出不窮，台北市停管處表示，已將「台北市處理妨礙交通及久停公有停車場車輛自治條例」修訂版本送入議會審議，目前仍以原有條例拖吊違規車輛，待修法通過後，就能更有效率的取締。

停管處表示，目前會以「欠費超過1萬元」及「號牌註銷」為標準，來認定停車格內的車輛是否違規；開單員在PDA內輸入車牌號碼時，「停車欠費戶等車輛即時停車資訊通知系統」就會識別出這輛車是否為違規車輛，並將訊息傳送到行政執行分署，經判別後確認為違規車輛，就會執行拖吊。

停管處的資料顯示，自107年1月31日至108年1月21日，因「欠費超過1萬元」而遭拖吊的車輛有12輛，欠費金額總共18萬7千元；而因「號牌註銷」被移置的車輛，從107年1月31日至108年4月3日，總計有69輛，欠費金額更高達305萬元

台北市停管處表示，遭移置的車輛，車主必須繳清積欠費用、保管費用及移置費用；若車輛在停管處通知車主後，3個月內無人領回，則會拍賣車輛去提繳相關費用，剩餘金額就會依法提存。