親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

中國全面淪陷 海南爆發非洲豬瘟疫情

記者悄悄話／郭董跟韓總誰懂經營？四個財務數字比一比

不再塞車！新北柑城橋改建 24.4公尺寬規畫雙向4線道

2019-04-19 20:08聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

新北市長侯友宜今下午到樹林柑城橋進行視察，柑城橋因橋齡老舊，從2016年開始採「半半施工」拆建橋梁，歷經4次交維改道，終於在今年3月完工，侯友宜表示，柑城橋拓寬後，希望能帶給民眾更便利且舒適的行車空間。

侯友宜親自騎單車從柑城橋樹林端高灘地出發，沿途檢視剛完建的的柑城橋以及三峽河河濱公園景色，侯表示，過去柑城橋非常老舊，加上橋面狹窄、不堪負荷繁密車流，因此，2016年開始先在舊橋下游側先興建另一座10公尺新橋，通車後再將舊橋拆除且拓寬為14.4公尺，並延伸擺接堡路銜接柑城橋土城端，並在今年3月完工。

侯友宜說，柑城橋拓寬後，除了改成雙向共4線道外，還有人行道和自行車道，變得比較安全，同時，還能串接自行車引道到三峽河的兩邊，對於愛好高灘地以及騎自行車的民眾非常方便，工程團隊為了不影響交通而採用「半半施工」，從拆舊橋到建新橋，兩邊交替使用，並進行4次交維計畫，非常辛苦。

新北市工務局表示，位於北84市道的柑城橋貫穿樹林、三峽、土城地區的重要道路，由於近年來樹林柑園與三峽北大特區的蓬勃發展，車流量大增，為紓緩車流並保障行人的安全，新北市府與中央合作，先後在周遭地區建造三鶯二橋、北二高樹林匝道、柑城橋改建等重大交通工程，盼能增進土樹三鶯地帶的路網建置，有效縮短行車時間，並解決當地交通阻塞的問題。

談到「半半施工」，工務局表示，為了維持往返土城、板橋的交通路線，因此，工程分為臨時便橋改道、舊橋封閉拆除、新橋吊梁以及拓寬等4階段，由於84市道整天的車流量非常龐大，為了降低施工對交通造成的影響，工程才採用半半施工，維持土樹兩地既有的通行，同時又能完成柑城橋的改建。

柑城橋改建後，把原本長284公尺的距離所短成271公尺，橋面則是從原先的2車道變成4車道，為了讓柑城橋具有防災能力，新橋梁底高程達17.89公尺，比防洪高程高16.19公尺。完工後，新橋不但有足夠的車道容量，也能有效改善交通問題，同時活絡大漢溪沿岸高灘地運動休閒遊憩。

新北市新工處表示，拓寬後的柑城橋兩側設有自行車引道，串連大漢溪及三峽河兩岸的自行車道系統，民眾可以騎自行車時，可利用此系統連接三峽、大漢溪以及淡水河沿岸，並搭配柑城橋夜晚繽紛的光雕變化，點亮北84市道及三峽河河濱公園，營造高灘地夜間的浪漫氣氛。

侯友宜親自騎單車從柑城橋樹林端高灘地出發，沿途檢視剛完建的的柑城橋以及三峽河河濱...
侯友宜親自騎單車從柑城橋樹林端高灘地出發，沿途檢視剛完建的的柑城橋以及三峽河河濱公園景色。記者胡瑞玲／攝影
分享
侯友宜親自騎單車從柑城橋樹林端高灘地出發，沿途檢視剛完建的的柑城橋以及三峽河河濱...
侯友宜親自騎單車從柑城橋樹林端高灘地出發，沿途檢視剛完建的的柑城橋以及三峽河河濱公園景色。圖／新北市新聞局提供
分享
新北柑城橋因橋齡老舊，從2016年開始採「半半施工」，歷經4次交維改道，終於在今...
新北柑城橋因橋齡老舊，從2016年開始採「半半施工」，歷經4次交維改道，終於在今年3月從1線道變成雙向4線道。圖／新北市工務局提供
分享
侯友宜親自騎單車從柑城橋樹林端高灘地出發，沿途檢視剛完建的的柑城橋以及三峽河河濱...
侯友宜親自騎單車從柑城橋樹林端高灘地出發，沿途檢視剛完建的的柑城橋以及三峽河河濱公園景色。圖／新北市新聞局提供
分享

自行車侯友宜
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

邊等公車邊看書 萬里候車亭成圖書館

2019-04-19 20:36

淡水陸橋要拆除 保障行人要畫斑馬線

2019-04-19 20:35

汐止秀豐市場漏不停 會勘先改善四處

2019-04-19 20:35

淡水左轉道太小釀回堵 會勘縮分隔島

2019-04-19 20:34

淡水大道公誕辰祭神豬 特等1424斤破紀錄

2019-04-19 20:33

影／烤香蕉味美 藍帶主廚：生產過盛韓國瑜可以找我

2019-04-19 20:21

北市路邊停車欠費不繳 停管處：違規就拖吊

2019-04-19 20:15

柯P又想整併文山警分局 議員批惡搞

2019-04-19 17:29

又延期！北投復興公園泡腳池另公告開園時間

2019-04-19 15:55

賞螢季開始囉！ 新北市58處賞螢全攻略在此

2019-04-19 13:49

醜止滑墊byebye！ 汐止金龍市場全面改地坪

2019-04-19 13:33

還「位」於民！新北揪出路邊久停積欠車 2年拖吊260輛

2019-04-19 13:11

改善水黃濁問題！翡翠專管總體工程決標 預定112年通水

2019-04-19 12:50

被罵混蛋市長 柯文哲要求議員道歉把那兩字收回去

2019-04-19 12:16

雙子星被卡？柯P嗆民進黨：初選很忙但國家不要耽誤

2019-04-19 12:02

媽祖託夢了嗎？柯文哲：參加遶境感受基層生命力量

2019-04-19 11:02

被嚇醒！台南凌晨不到20分鐘大雷雨 安中路積水10公分

2019-04-19 09:06

3家客運照顧輪椅族 固定設計9月全改裝

2019-04-19 00:33

輪椅族搭公車新設計 扣綁安全帶省時

2019-04-19 00:27

小野選後回鍋掌文化基金會 北市議員砲轟

2019-04-19 00:15

看問題／ 少了石頭屋 無敵海景又如何？

2019-04-18 23:50

貢寮百年石頭屋恐拆 村民搶救 「給我1千萬也不要」

2019-04-18 23:46

北市店家轉戰新北甜甜圈？見解分歧

2019-04-18 23:46

YouBike傷害險 登記才有保障

2019-04-18 23:44

新北甜甜圈效應 住宿餐飲業3年成長1成

2019-04-18 23:39

【即時短評】石頭屋消失了 五星級海景房要看什麼？

2019-04-18 21:21

影／貢寮百年石頭屋恐遭拆 村民搶救：給千萬元也不要

2019-04-18 21:18

林口公園路櫻花盛開 散步其中好浪漫

2019-04-18 20:07

象形文也能入畫 汐止火車站展出

2019-04-18 20:07

首次揪老人共餐 汐止保長里會場擠爆

2019-04-18 20:06

雙城論壇柯文哲不邀議員參加 遭痛罵「混蛋市長」

2019-04-18 19:39

社子島配屋承租期 北市考慮延長至15年

2019-04-18 18:13

北市議員問敬老卡點數為何無法累計？官員啞口

2019-04-18 17:04

廚餘做堆肥養花草種蔬菜 新北環保局辦3場觀摩會

2019-04-18 15:58

三重民宅水泥剝落露出鋼筋 住戶擔心樓塌趕緊報案

2019-04-18 15:17

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00
看更多

熱門文章

被嚇醒！台南凌晨不到20分鐘大雷雨 安中路積水10公分

2019-04-19 09:06

颮線南襲！天空厚重烏雲超震撼 網友：薩諾斯來了？

2019-04-19 17:23

影／貢寮百年石頭屋恐遭拆 村民搶救：給千萬元也不要

2019-04-18 21:18

基隆迴車塔晩上水狂洩淹大水 原來浮球壞了

2019-04-18 23:45

【即時短評】石頭屋消失了 五星級海景房要看什麼？

2019-04-18 21:21

被罵混蛋市長 柯文哲要求議員道歉把那兩字收回去

2019-04-19 12:16

超刺激！朴子市代落選頭差2票 驗票變3人同票

2019-04-19 17:38

澎湖花火節開鑼 無人機搭絢爛煙火點亮澎湖夜空

2019-04-18 22:44

台南凌晨一陣暴雨 市議員服務處淹水被迫關門

2019-04-19 14:41

「桃機一號」遷虎頭山估上千萬元 桃議員直呼超乎想像

2019-04-19 17:39

議員批台南有「三輸」 黃偉哲：全盤檢討

2019-04-18 23:52

還「位」於民！新北揪出路邊久停積欠車 2年拖吊260輛

2019-04-19 13:11

龜山蘆竹滿山桐花 議員批巿府：沒辦活動只能自己賞

2019-04-19 10:21

柯P又想整併文山警分局 議員批惡搞

2019-04-19 17:29

【即時短評】政客鼓動民粹反對重大建設 是地方不幸

2019-04-19 19:31

3家客運照顧輪椅族 固定設計9月全改裝

2019-04-19 00:33

貢寮百年石頭屋恐拆 村民搶救 「給我1千萬也不要」

2019-04-18 23:46

颮線壓境網傳高市下冰雹 氣象站：未觀測到

2019-04-19 19:41

雙子星被卡？柯P嗆民進黨：初選很忙但國家不要耽誤

2019-04-19 12:02

台中肉品市場遷哪裡？市府：明年6月決定

2019-04-19 14:19

輪椅族搭公車新設計 扣綁安全帶省時

2019-04-19 00:27

網美必拍！新北三峽大板根「彩虹吊橋」有仙氣

2019-04-18 23:59

小野選後回鍋掌文化基金會 北市議員砲轟

2019-04-19 00:15

西子灣蔣介石行館更名 遭否決

2019-04-18 23:34

仁德武德宮慶趙府元帥誕辰 10888斤大龜王供民眾擲筊

2019-04-19 13:00

媽祖託夢了嗎？柯文哲：參加遶境感受基層生命力量

2019-04-19 11:02

太平雲梯果然雲霧變化多端 交通部長行銷嘉義縣春遊

2019-04-19 17:53

麻豆國小獲日本直笛賽兩大獎 黃偉哲：完成不可能任務

2019-04-19 08:11

苗縣舊山線Rail Bike 6月底正式營運

2019-04-18 22:01

預立醫療照護諮商收費高又無健保 弱勢者根本付不起

2019-04-19 08:04

改善水黃濁問題！翡翠專管總體工程決標 預定112年通水

2019-04-19 12:50

勸購公益鞋逢甲創造「循環經濟」 義賣送國際弱勢

2019-04-19 08:52

野柳「夜訪女王」今登場 燈光秀搶先曝光

2019-04-18 23:39

影／基隆中山一路迴車塔變瀑布 水塔破管馬路淹大水

2019-04-18 22:05

醜止滑墊byebye！ 汐止金龍市場全面改地坪

2019-04-19 13:33

石蚵小麥季好吃又好玩 金寧鄉邀民眾來「作客」嘗鮮

2019-04-19 08:04

社口媽祖遶境遇狂風 吹垮帳篷壓到小貨車驚險瞬間

2019-04-19 18:46

賞螢季開始囉！ 新北市58處賞螢全攻略在此

2019-04-19 13:49

大型車轉彎 新裝置示警

2019-04-19 00:34

高雄清晨強降雨 環保局加強側溝清疏防治登革熱

2019-04-19 11:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top