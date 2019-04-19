不再塞車！新北柑城橋改建 24.4公尺寬規畫雙向4線道

2019-04-19 20:08 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市長侯友宜今下午到樹林柑城橋進行視察，柑城橋因橋齡老舊，從2016年開始採「半半施工」拆建橋梁，歷經4次交維改道，終於在今年3月完工，侯友宜表示，柑城橋拓寬後，希望能帶給民眾更便利且舒適的行車空間。

侯友宜親自騎單車從柑城橋樹林端高灘地出發，沿途檢視剛完建的的柑城橋以及三峽河河濱公園景色，侯表示，過去柑城橋非常老舊，加上橋面狹窄、不堪負荷繁密車流，因此，2016年開始先在舊橋下游側先興建另一座10公尺新橋，通車後再將舊橋拆除且拓寬為14.4公尺，並延伸擺接堡路銜接柑城橋土城端，並在今年3月完工。

侯友宜說，柑城橋拓寬後，除了改成雙向共4線道外，還有人行道和自行車道，變得比較安全，同時，還能串接自行車引道到三峽河的兩邊，對於愛好高灘地以及騎自行車的民眾非常方便，工程團隊為了不影響交通而採用「半半施工」，從拆舊橋到建新橋，兩邊交替使用，並進行4次交維計畫，非常辛苦。

新北市工務局表示，位於北84市道的柑城橋貫穿樹林、三峽、土城地區的重要道路，由於近年來樹林柑園與三峽北大特區的蓬勃發展，車流量大增，為紓緩車流並保障行人的安全，新北市府與中央合作，先後在周遭地區建造三鶯二橋、北二高樹林匝道、柑城橋改建等重大交通工程，盼能增進土樹三鶯地帶的路網建置，有效縮短行車時間，並解決當地交通阻塞的問題。

談到「半半施工」，工務局表示，為了維持往返土城、板橋的交通路線，因此，工程分為臨時便橋改道、舊橋封閉拆除、新橋吊梁以及拓寬等4階段，由於84市道整天的車流量非常龐大，為了降低施工對交通造成的影響，工程才採用半半施工，維持土樹兩地既有的通行，同時又能完成柑城橋的改建。

柑城橋改建後，把原本長284公尺的距離所短成271公尺，橋面則是從原先的2車道變成4車道，為了讓柑城橋具有防災能力，新橋梁底高程達17.89公尺，比防洪高程高16.19公尺。完工後，新橋不但有足夠的車道容量，也能有效改善交通問題，同時活絡大漢溪沿岸高灘地運動休閒遊憩。