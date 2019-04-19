柯P又想整併文山警分局 議員批惡搞

2019-04-19 17:29 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



北市府再傳出評估整併文山第一、第二警分局，讓地方民眾人心惶惶。台北市議員簡舒培今天上午在議會警政衛生委員會痛批，市長柯文哲選後又要惡搞文山區，質疑一旦合併後治安變差誰負責，「到底文山區哪裡對不起你們？」議員阮昭雄也不滿指出，景美、木柵生活圈不同，貿然整併對當地交通和治安帶來隱憂，最後委員會通過決議，反對文一、文二整併案。對此，警政衛生委員會召集人江志銘在確認現場議員意願後做出綜合決議，對文山分局合併案表達反對。

簡舒培指出，文山分局合併是在柯P新政計畫內，但很多事也都沒做到，且該案2016年時因居民強烈反對而暫緩，如今選舉結束，「又要來惡整文山區了嗎？」文山區治安成本不比其他地方高，一旦合併後治安變差誰要負責？

對此，台北市警察局長陳嘉昌說，分局合併還在評估，將邀請轄區議員、里長辦說明會，也會把意見向柯文哲報告。

簡舒培不滿表示，該案已經評估多年，「現在還在評估」，地方聲音早就明確表態反對，「光要評估，我們就人心惶惶」，質疑陳嘉昌「有跟市長講過我們不贊成這件事情嗎？文山區到底哪裡對不起你們啊？」聽說是有一隻「黑手」不停向市長提案，呼籲局長勇敢一點，把意見向柯文哲報告。