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許志安爆遭仙人跳？小三傳花40萬設局疑點曝光

柯P又想整併文山警分局 議員批惡搞

2019-04-19 17:29聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

北市府再傳出評估整併文山第一、第二警分局，讓地方民眾人心惶惶。台北市議員簡舒培今天上午在議會警政衛生委員會痛批，市長柯文哲選後又要惡搞文山區，質疑一旦合併後治安變差誰負責，「到底文山區哪裡對不起你們？」議員阮昭雄也不滿指出，景美、木柵生活圈不同，貿然整併對當地交通和治安帶來隱憂，最後委員會通過決議，反對文一、文二整併案。對此，警政衛生委員會召集人江志銘在確認現場議員意願後做出綜合決議，對文山分局合併案表達反對。

簡舒培指出，文山分局合併是在柯P新政計畫內，但很多事也都沒做到，且該案2016年時因居民強烈反對而暫緩，如今選舉結束，「又要來惡整文山區了嗎？」文山區治安成本不比其他地方高，一旦合併後治安變差誰要負責？

對此，台北市警察局長陳嘉昌說，分局合併還在評估，將邀請轄區議員、里長辦說明會，也會把意見向柯文哲報告。

簡舒培不滿表示，該案已經評估多年，「現在還在評估」，地方聲音早就明確表態反對，「光要評估，我們就人心惶惶」，質疑陳嘉昌「有跟市長講過我們不贊成這件事情嗎？文山區到底哪裡對不起你們啊？」聽說是有一隻「黑手」不停向市長提案，呼籲局長勇敢一點，把意見向柯文哲報告。

阮昭雄也不滿表示，當地里長多持反對意見，憂心分局整併後對地方治安、交通造成負面影響，改制前，景美、木柵分屬2個行政區，生活圈各不相同，目前文山區公所也分別在木柵和景美設立行政中心，就是考量2地差異，貿然整併分局，多擾民而已，一定要從長計議。除了在地議員反對，委員會其他議員也一致通過反對文山分局整併。

北市府再傳出評估整併文山第一、第二警分局，今天多名議員台北市議會警政衛生委員會上...
北市府再傳出評估整併文山第一、第二警分局，今天多名議員台北市議會警政衛生委員會上表達反對，最後委員會通過決議，反對文一、文二整併案。 報系資料照片
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