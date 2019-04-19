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又延期！北投復興公園泡腳池另公告開園時間

2019-04-19 15:55聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

愛泡腳的民眾別跑空，原預計今日開園的北投復興公園泡腳池再次延期開放。北市產業發展局表示，受到昨日地震影響，泡腳池管線疑似因地震導致鬆脫，為提供市民朋友更安全完善的休閒環境，等修復完成並確認安全無虞後，將另公告開園時間。

北投復興公園泡腳池完工已有5年，溫泉管線使用過程中不只輸送泉水，也會攜帶礦物質沈澱，造成出水量變小，整體出水量下降，因此需要清除溫泉井的井垢。產業發展局今年4月起進行泡腳池洗井、塗刷泡腳池屋頂護木漆、溫泉儲水槽檢修、泡腳池周圍階梯及固定扶手安全強化等改善事宜，從2日起施工，泡腳池暫停開放。

產業發展局表示，原訂15日恢復開園，不過受限天氣濕冷，影響溫泉儲水槽內FRP塗層施工及乾燥期程，故延至4月19日，昨日又遇上地震，發現管線有脫開的狀況，因此今日一早派員前往做修復。

產業發展局公用事業科表示，溫泉管線全長1.6公里，因溫泉管線皆附掛在河岸旁，有時候會因為震動的關係造成接頭脫開，要逐段檢測管線是否有破裂狀況，目前一個上午檢測進度已達三分之一，會盡快恢復開園。

民眾若想泡腳、暖暖身心，可轉往北投區硫磺谷泡腳池園區及泉源公園。營運時間為每周二至週日的上午8時至晚間18時為止。

民眾可搭乘捷運到「北投站」轉小7、小9及小26公車於「彌陀寺」站下車，即可到達硫磺谷泡腳池園區，若選擇自行開車，國家公園管理處在硫磺谷也設有免費停車場。另外也可搭乘捷運至「北投站」搭乘小28公車至「泉源公園」站下車，到泉源公園泡腳池園區泡腳，就位在義方國小對面。

愛泡腳的民眾別跑空，原預計今日開園的北投復興公園泡腳池再次延期開放。圖／台北市產...
愛泡腳的民眾別跑空，原預計今日開園的北投復興公園泡腳池再次延期開放。圖／台北市產業發展局提供
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