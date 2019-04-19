改善水黃濁問題！翡翠專管總體工程決標 預定112年通水

2019-04-19 12:50 中央社 台北19日電



台北市政府從105年起，開始規劃翡翠水庫取水專管計畫，盼可改善因颱風造成民生自來水混濁問題。圖為翡翠水庫的「鱷魚島」。圖／聯合報系資料照 分享 facebook 台北自來水事業處今天表示，攸關大台北供水的翡翠水庫取水專管計畫總體工程已決標，7月將開工，預計民國112年6月竣工後通水，未來可確保大台北600萬人用水安全。

104年蘇迪勒颱風襲台期間，造成翡翠水庫下方的南勢溪濁度超過1萬2000度，濁水流入直潭淨水廠，導致大台北地區自來水黃濁3天，引發民怨。

台北市政府從105年起，開始規劃翡翠水庫取水專管計畫，盼可改善因颱風造成民生自來水混濁問題。

北水處今天表示，「翡翠原水管工程」計畫，簡稱翡翠專管，是把翡翠水庫北勢溪的水源，直接送至淨水場，可解決南勢溪濁度飆高，而無法出水狀況。翡翠專管總體工程現已順利決標，預計今年7月開工，可望在112年6月竣工後，就能通水使用。

北水處原本預定翡翠專管工程在111年完工，但今天卻改為延後1年。

對此，北水處指出，翡翠專管主體工程是要穿越山脈的隧道工程，且因設置地點的地質變化差異大，工程風險高，導致廠商投標意願低，流標1次，經修正部分招標條件後，昨天順利決標。

北水處說，翡翠專管的主體為穿越山脈隧道，直徑4.5公尺、長2.8公里，取水量達每天270萬噸，因位於水源區，且鄰近翡翠水庫，為改善傳統鑽炸缺點，採震動較小的機械鑽掘；總工程經費為新台幣20億元，其中4億元自償，16億元分別由中央及台北市政府各負擔一半。

翡翠專管通水後，可確保大台北地區600萬人用水安全，並提升石門水庫供水地區調度彈性，穩定桃園與新竹供水，供應新北市的水源比例將提高至57%。