影／貢寮百年石頭屋恐遭拆 村民搶救：給千萬元也不要

東北角貢寮極東村落「馬崗村」石頭屋傳承百年，「從阿祖的阿祖就留到現在，超過九代」，但地主有意收回由開發建商進駐投資，古樸石頭屋恐遭拆除，建商已經對居民提出拆屋還地訴訟，雖然有提供拆遷補償，但當地居民說，「就算給我1千萬也不要，就是要保存石頭屋。」

馬崗村是台灣本島極東村落，聚落有半數建築是石頭屋構造，據耆老口述，建築歷史可追溯到清代；聚落北端則是全台灣生長最多綠藻的馬崗潮間帶，村民長年依海維生，但居民只有地上權，土地由地主所有。

馬崗村民江大姐表示，馬崗村美就美在這片海、幾棟古樸石頭屋，當地居民訴求很單純，就只希望能繼續採集珊瑚草、石花菜、紫菜，還能出海捕魚、養殖海膽。她主張，完全保留石頭屋範圍，海岸線也別再開發，單純從事傳統漁業，新建現代住宅則能供自用，讓村民繼續保留原有生活方式。

游姓村民也表示，希望繼續、永久居住在馬崗村，傳承採集、養殖、捕撈漁業，「這麼一個人間淨土，居然要把它商業開發，非常可惜。」

據了解，開發建商之前曾提供住戶拆遷補償，但不被接受，去年對上百居民提告要求拆屋還地，馬崗全村二十餘戶也在去年11月申請聚落全保存。

接受陳情的北市文化局前局長李永萍昨到場會勘，她說，馬崗村落石頭屋難能可貴，現代文旅吸引觀光客的亮點就在文化資產保存，一旦剷除石頭屋百年寶貝，觀光資產消失，「到時蓋一堆飯店沒人住，一點好處都沒有。」

她認為，馬崗村石頭屋與北市寶藏巖有異曲同工之妙，可比照寶藏巖將石頭屋打造成文青聚落，居民既能保留石頭屋，開發商還能將閒置空間改造為特色民宿，達到雙贏。

新北市文化局指出，馬崗村申請聚落保存案已經送審，4月29日會辦一場公聽會，結束之後，研議召開專案小組會議，送文資審議大會審議。