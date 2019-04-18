親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
白沙屯媽祖進香
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

美國富豪選總統前例多 郭董財富PK川普結果竟是...

我們與新聞的距離：收視率掛帥 要贏就是要快？

影／貢寮百年石頭屋恐遭拆 村民搶救：給千萬元也不要

2019-04-18 21:18聯合報 記者賴郁薇魏翊庭╱即時報導

東北角貢寮極東村落「馬崗村」石頭屋傳承百年，「從阿祖的阿祖就留到現在，超過九代」，但地主有意收回由開發建商進駐投資，古樸石頭屋恐遭拆除，建商已經對居民提出拆屋還地訴訟，雖然有提供拆遷補償，但當地居民說，「就算給我1千萬也不要，就是要保存石頭屋。」

馬崗村是台灣本島極東村落，聚落有半數建築是石頭屋構造，據耆老口述，建築歷史可追溯到清代；聚落北端則是全台灣生長最多綠藻的馬崗潮間帶，村民長年依海維生，但居民只有地上權，土地由地主所有。

馬崗村民江大姐表示，馬崗村美就美在這片海、幾棟古樸石頭屋，當地居民訴求很單純，就只希望能繼續採集珊瑚草、石花菜、紫菜，還能出海捕魚、養殖海膽。她主張，完全保留石頭屋範圍，海岸線也別再開發，單純從事傳統漁業，新建現代住宅則能供自用，讓村民繼續保留原有生活方式。

游姓村民也表示，希望繼續、永久居住在馬崗村，傳承採集、養殖、捕撈漁業，「這麼一個人間淨土，居然要把它商業開發，非常可惜。」

據了解，開發建商之前曾提供住戶拆遷補償，但不被接受，去年對上百居民提告要求拆屋還地，馬崗全村二十餘戶也在去年11月申請聚落全保存。

接受陳情的北市文化局前局長李永萍昨到場會勘，她說，馬崗村落石頭屋難能可貴，現代文旅吸引觀光客的亮點就在文化資產保存，一旦剷除石頭屋百年寶貝，觀光資產消失，「到時蓋一堆飯店沒人住，一點好處都沒有。」

她認為，馬崗村石頭屋與北市寶藏巖有異曲同工之妙，可比照寶藏巖將石頭屋打造成文青聚落，居民既能保留石頭屋，開發商還能將閒置空間改造為特色民宿，達到雙贏。

新北市文化局指出，馬崗村申請聚落保存案已經送審，4月29日會辦一場公聽會，結束之後，研議召開專案小組會議，送文資審議大會審議。

【相關閱讀】

‧【即時短評】石頭屋消失了 五星級海景房要看什麼？

馬崗村陷入地權爭議，百年石頭屋恐面臨拆遷。記者賴郁薇／攝影
馬崗村陷入地權爭議，百年石頭屋恐面臨拆遷。記者賴郁薇／攝影
分享
馬崗村陷入地權爭議，立委擬參選人李永萍今前往貢寮馬崗村接受村民陳情。記者賴郁薇／...
馬崗村陷入地權爭議，立委擬參選人李永萍今前往貢寮馬崗村接受村民陳情。記者賴郁薇／攝影
分享
馬崗村陷入地權爭議，百年石頭屋恐面臨拆遷。記者賴郁薇／攝影
馬崗村陷入地權爭議，百年石頭屋恐面臨拆遷。記者賴郁薇／攝影
分享
馬崗村陷入地權爭議，百年石頭屋恐面臨拆遷。記者賴郁薇／攝影
馬崗村陷入地權爭議，百年石頭屋恐面臨拆遷。記者賴郁薇／攝影
分享
馬崗村居民長年靠採集石花菜維生，村民興奮手指曬乾的石花菜。記者賴郁薇／攝影
馬崗村居民長年靠採集石花菜維生，村民興奮手指曬乾的石花菜。記者賴郁薇／攝影
分享

文化局寶藏巖
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

【即時短評】石頭屋消失了 五星級海景房要看什麼？

2019-04-18 21:21

雙城論壇柯文哲不邀議員參加 遭痛罵「混蛋市長」

2019-04-18 19:39

社子島配屋承租期 北市考慮延長至15年

2019-04-18 18:13

林口公園路櫻花盛開 散步其中好浪漫

2019-04-18 20:07

象形文也能入畫 汐止火車站展出

2019-04-18 20:07

首次揪老人共餐 汐止保長里會場擠爆

2019-04-18 20:06

北市議員問敬老卡點數為何無法累計？官員啞口

2019-04-18 17:04

廚餘做堆肥養花草種蔬菜 新北環保局辦3場觀摩會

2019-04-18 15:58

三重民宅水泥剝落露出鋼筋 住戶擔心樓塌趕緊報案

2019-04-18 15:17

夜訪女王頭明登場 震撼燈光秀試燈曝光搶先看

2019-04-18 14:07

全線設備無異常 淡海輕軌恢復行駛

2019-04-18 13:55

網傳台中花博虧損近13億 市府反駁「非新團隊造成」

2019-04-18 13:07

避免過度捕撈 新北每船10萬收購魩鱙漁業經營權

2019-04-18 13:03

全球百大綠色旅遊地 坪林螢火蟲來了

2019-04-18 12:20

編織河川記憶 新北小小濕樂園開跑囉

2019-04-18 11:53

陽明山國家公園的野生箭竹筍 口感鮮甜餐廳美味

2019-04-18 11:38

台北市「最高」竹子湖派出所 換穿新制服守護陽明山

2019-04-18 09:42

非法旅宿遭斷水電仍開毒趴 北市強拆

2019-04-18 00:12

新莊至內科時間省一半 環狀線二階段國發會通過

2019-04-17 23:42

鬆綁大彎北 遭質疑選舉就放水

2019-04-17 23:42

新北敬老卡 6月起可扣點搭北捷

2019-04-17 23:36

大彎北「商業宅」 北市府建議允許住商混合

2019-04-17 23:31

等公車不無聊！萬里3候車亭 設書香櫥窗

2019-04-17 22:30

瑞芳與企業合作防災 盼廠商回饋鄉里

2019-04-17 20:55

包餃子也是動健康 林口區共餐分享防失智

2019-04-17 20:55

假水溝藏污納垢 汐止大同路水溝整併

2019-04-17 20:54

解決上班潮 汐止-南港跳蛙公車5月1日啟航

2019-04-17 20:54

新莊到大直縮短為28分鐘 環狀線二階段國發會審議通過

2019-04-17 18:59

侯友宜允諾 新北敬老卡6月1日可扣點搭捷運

2019-04-17 17:13

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00
看更多

熱門文章

雲林縣政府釋利多 明年5千戶免繳房屋稅

2019-04-18 10:20

苗栗山區下起4、5月雪 縣府公布賞桐勝地活動全攻略

2019-04-18 07:56

地震桃園停水？水公司：一度機電異常 沒停水啦

2019-04-18 14:52

換下30年舊制服 南市4千多名員警今天穿上新戰袍

2019-04-18 11:20

警察新制服上路 台東偏鄉部落：不習慣！

2019-04-18 11:18

墾丁夜市亂象是無解題？ 墾管處闢替代道路解難題

2019-04-18 17:21

「最毒海岸線」開挖 竹縣：尚有9564公噸集塵灰

2019-04-18 13:35

台中老人健保補助 綠質疑排富 盧秀燕：沒說全恢復

2019-04-17 23:03

網傳台中花博虧損近13億 市府反駁「非新團隊造成」

2019-04-18 13:07

捉蛇勤務外包 彰化終於標出彰化、田中、溪湖三區

2019-04-18 16:04

新北敬老卡 6月起可扣點搭北捷

2019-04-17 23:36

雙城論壇柯文哲不邀議員參加 遭痛罵「混蛋市長」

2019-04-18 19:39

別侷限自己的可能性！ 台大博士生回母校弘光分享

2019-04-18 14:42

媽祖保佑 這群學生奪金牌後集資打造金牌還願

2019-04-18 13:35

廚餘做堆肥養花草種蔬菜 新北環保局辦3場觀摩會

2019-04-18 15:58

想讀幼保錯填園藝科 36公斤小女生：有心就行

2019-04-18 14:18

「四月雪」來了！ 遊古道賞桐 桃市免費接駁車接送

2019-04-17 23:02

新莊至內科時間省一半 環狀線二階段國發會通過

2019-04-17 23:42

全台有感地震 這縣市議會「很鎮定」照常質詢

2019-04-18 15:36

竹市客家桐花祭小旅行 揭開城市秘境

2019-04-18 07:40

桃市汙水下水道施工 「接管蟑螂」、車禍狀況多

2019-04-17 22:50

北市議員問敬老卡點數為何無法累計？官員啞口

2019-04-18 17:04

助螢火蟲好「孕」 基隆暖暖綠色隧道路燈包紅玻璃紙

2019-04-18 11:09

基隆老市長林番王墓遭破壞修復 林右昌追思籲愛惜

2019-04-18 11:15

蘇巧慧來助陣 葉宜津為這事跟蔡總統說抱歉

2019-04-18 14:53

台中花博第700萬遊客誕生！ 幸運兒喜獲iPhone XS

2019-04-18 13:59

去蔣？西子灣蔣介石行館更名 文資審議：應考據歷史

2019-04-18 15:50

大彎北「商業宅」 北市府建議允許住商混合

2019-04-17 23:31

吳芳銘：高雄今年1到4月 果品外銷量達4603公噸

2019-04-18 17:54

全球百大綠色旅遊地 坪林螢火蟲來了

2019-04-18 12:20

夜訪女王頭明登場 震撼燈光秀試燈曝光搶先看

2019-04-18 14:07

三重民宅水泥剝落露出鋼筋 住戶擔心樓塌趕緊報案

2019-04-18 15:17

樹上長砲彈? 梓平公園「砲彈樹」綻放

2019-04-18 11:28

澎湖海上花火節18日開鑼 無人機科技燈光及煙火綻放

2019-04-18 14:17

彰縣369敬老禮金要排富 縣長：不必借錢福利都敢做敢發

2019-04-18 20:15

考季、暑假腳步近 基隆各區圖書館將延長夜間開放

2019-04-18 07:22

首年每月加薪1萬！ 高雄吸北漂青年返鄉推移居津貼

2019-04-18 15:16

嘉市國中小裝冷氣 2億預算卡關

2019-04-17 23:00

台北市「最高」竹子湖派出所 換穿新制服守護陽明山

2019-04-18 09:42

彰縣砍「369」重陽敬老金 將擴大老人乘車補助

2019-04-17 22:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top