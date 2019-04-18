議員批促統靠中國 盧秀燕：我熱愛中華民國

2019-04-18 20:11 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市議會今進行市長施政報告議程，但民進黨議員林德宇、黃守達接力質疑市長盧秀燕，是否接受「一國兩制？」黃守達甚至提出盧秀燕有「促統三部曲」批盧秀燕的國際交流與產業連結都是為了與統一作準備，盧秀燕回嗆「你們心中真的熱愛中華民國嗎」？

林德宇問盧秀燕說，他看了盧市長的產業連結與出訪計畫，對盧市長說要拚經濟、交朋友感到不解，因似乎都以中國大陸優先，包括盧1月到香港、3月副市長令狐榮達訪福建、浙江，盧還說九二共識是兩岸和平的基，難道不知大陸國家主席習近平說明「九二共識就是一國兩制」他質疑盧市長說觸角要伸向國際，是從中國大陸到世界還是從世界到中國大陸？

盧秀燕回嗆林德宇說，林議員怎麼會有這樣的命題？她與林都應該是一樣的立場，要從台灣到世界，怎會從台灣到世界然後最後到中國？難道林議員心中一直存在的是中國嗎？

當林德宇要求盧秀燕說出「支持中華民國、反對一國兩制」時，盧秀燕說「我支持中華民國，我熱愛中華民國，你呢？你支持中華民國嗎？你愛熱愛中華民國嗎？你的心裡真的熱愛中華民國嗎」？

黃守達指出，盧市府成立的經貿文化工作交流小組，顯然是呼應韓國瑜的兩岸工作小組，名義上是國際交流，實質是兩岸交流。他質疑，在這個不透明、不清楚的交流過程，如何確保盧秀燕不會模仿韓國瑜密會中聯辦？盧秀燕所謂的「拚經濟」說穿了「靠中國」。令人懷疑盧秀燕的施政，是否要推動「促統三部曲」？