雙城論壇柯文哲不邀議員參加 遭痛罵「混蛋市長」

2019-04-18 19:39 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北市長柯文哲。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影 分享 facebook 雙城論壇107年由台北市政府舉辦，民進黨台北市議員許淑華卻發現市長柯文哲在媒體前受訪表示，為了避嫌，具有民進黨色彩的學者皆婉拒參加，甚至民進黨籍的台北市議員也不願意參加，許淑華下午在議員民政部門質詢時，批評當年雙城論壇，柯文哲沒有邀請任何一位議員參加，也沒有甚麼學者婉拒參加的事情，「到底是誰在說謊？」

許淑華質詢祕書長張哲揚，是否有把議員參加名單提供給市長，為何市長會說民進黨議員和綠營學者都沒有來參加，張哲揚說，論壇的慣例都沒有邀請議員參加論壇，只有晚宴才有邀請議員。

民進黨議員李建昌則動怒，連駡好幾句「混蛋市長」、「令人看不起」、「沒看過這麼沒種的」，雙城論壇在舉辦，卻不敢邀請民代參加。李愈說愈氣，還說「這就是柯文哲的真面目，就是沒有種」。

他說台北市是多元民主城市，卻不請議員參加論壇，為何市政交流不敢邀請民選的民代去參加。在台北辦雙城論壇，花台北市的預算，不邀請 台北市議員。

李建昌還說，柯只邀請議員去吃飯，但吃飯時總是自己顧吃，不和議員交際，雙城論壇是市政，不是國政論壇 ，有需要分藍綠嗎？還製造假象，應該不論黨派都邀請參加。