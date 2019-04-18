象形文也能入畫 汐止火車站展出

2019-04-18 20:07 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



北峰國小小朋友還以象形文字入畫，對於自己的作品，能在人來人往的汐止火車站展出，和大家分享，小朋友都好興奮。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 小學生作品在火車站展出，很有看頭，汐止區北峰國小喜迎豬年作品展，小學生以版畫的方式，畫出不同的生肖豬，特別的是，小朋友還以象形文字入畫，對於自己的作品，能在人來人往的汐止火車站展出，和大家分享，小朋友都好興奮。

北峰國小學生倪語辰說，我畫的是早上的森林、太陽高掛、小河清澈，鹿和豬在森林裡散步，一開始我覺得象形文字很難，後來覺得還蠻有趣的，讓我越畫越起勁。能在火車站展出很高興，也覺得很榮幸。學生鄭丞軒則說，這幅畫是人和動物一起生活的天地，一開始我覺得要用象形文字畫畫是非常困難的，不過，老師教導後，我覺得還蠻有趣的，第一次到火車站展出，覺得很緊張，但又很光榮。

劉品妤表示，學生都會接觸到六書，那其中象形文字是最淺顯易懂的，現在孩子們有學，之後碰到就不會那麼陌生，而且對學生來說，象形文字就像是圖畫，有興趣的話可以來看看學生們的作品。

學生張思婷是以豬為主題，先打草稿後再畫在版子上面，喜歡到火車站展出，老師有說會放在這裡讓大家欣賞，所以，有畫的漂亮一點。指導蘇麗慧指出，因為今年六年級學生剛好是鼠豬年，所以，讓他們可以為自己的生肖做一個紀念，那用版畫是因為可以複製，也讓小朋友可以把自己的作品和其他人交換，彼此留下一個紀念，這次的作品一直展到5月25日，經過的人不妨停下腳步，看看孩子們繽紛的創作。