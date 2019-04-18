北市議員問敬老卡點數為何無法累計？官員啞口

2019-04-18 17:04 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



北市敬老卡每月有480點供老人使用，但剩下或無使用完的點數卻無法累計到下個月， 台北市議員潘懷宗下午在民政部門質詢，詢問台北市社會局長陳雪慧不能累計的理由為何，但陳被問得啞口，無法回答。一旁的官員回答是希望長者每個月都能使用，但潘懷宗認為這種說法邏輯不通。

潘懷宗指出，據統計，敬老卡在有實際使用部分，去年敬老卡每月平均使用點數以0至50點最大使用級距(19.66% )，將近有五分之一的長者每個月最多只會用到50元，其餘430點到月底全數歸零，無法累積到下個月。

潘懷宗指出，這跟市長柯文哲所說，敬老卡每個月有480元，「一年就等於有5760元，比重陽敬老金1500還多」，但不能累計，感覺差很大，要求社會局研議，讓敬老卡點數在一定期限內可累積使用，例如半年內可累計。潘並要求社會局在市政總質詢前，提出不能累計的理由。

潘懷宗說，敬老卡使用第二多是51至100元的級距(14.69 % )、第三則是101至150元(10.99 % )，剩下其餘級距使用比例皆在10 %以下。大部分長者就算開了卡也大多用不完，他認為應該要務實考量長者真正會用到的是什麼? 針對長者需求量身設計補助項目，才能有助於提高敬老卡的使用率。