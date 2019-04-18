2019新北國際佛誕文化節 浴佛祈福也大玩科技爆米花

2019-04-18 16:35 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



2019第三屆新北國際佛誕文化節即將開跑，新北市副市長謝政達今與佛教團體一同為活動揭開序幕，謝政達表示，新北市府與新北市佛教會連續3年共同舉辦「國際佛誕文化節」，並推廣蔬食文化，讓民眾體驗健康的飲食及了解佛陀的悲憫精神。

謝政達表示，佛誕節又稱浴佛節，浴佛儀式是用清水沐浴釋迦牟尼佛出家前的太子金身，藉由浴佛法水洗滌民眾內在心靈的汙穢，讓身心潔淨，而新北市佛教會理事長淨耀法師過去一直推動老人共餐、受刑人再生幫助等，長期從事公益活動，並利用佛教及國際的力量，推動佛法。

今年最特別的，就是結合電腦科技推出「滿願爆米花」，戴上頭帶透過電波芯片，就能讀取腦電波，數據分析將會把腦波轉化為禪定力，禪定力越高就能推動機器爆出爆米花，現場新北市佛教會總幹事大慧法師立刻嘗試，戴上頭戴努力冥想、清空腦內雜念，果真沒多久就爆出爆米花；另外，「祈福宅急便」則寫下自己的心願，透過雲端科技免紙本幫自己或親友祈福。

淨耀法師表示，今年佛誕文化節除了向佛陀祈福迴向，金甌女中熱舞社社員更發揮創意，取佛陀英文「Buddha」的中文發音，首創「不打舞」，以不打人、不吸毒、不幫派為反毒三不原則，期盼年輕人能認識佛法，並推動佛誕啟航、邁向國際，讓佛教文化傳遍各地。

新北市民政局長柯慶忠表示，今年佛誕節從4月21日起規畫一系列活動，包括淨海淨灘、親子健行、浴佛法會、叩鐘祝禱等活動。5月12日佛陀誕辰當天，土城慈法禪寺與全國600間寺廟敲鐘108響，更不分國界串連國外寺院齊叩鐘，共同團結為全球台灣祈福。