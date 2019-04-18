親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
白沙屯媽祖進香
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

看一天少一天 女王頭這樣跟你說再見

許志安偷吃！ 鄭秀文首發聲520字願「原諒」

廚餘做堆肥養花草種蔬菜 新北環保局辦3場觀摩會

2019-04-18 15:58聯合報 記者施鴻基╱即時報導

新北市環保局推廣有機校園多年，補助34所學校設廚餘回收設備或建置有機溫室，明天將在深坑國小辦成果觀摩，26日在汐止金龍國小、30日在雙溪上林國小展示成果，其他學校和社區都歡迎參加。

環保局為鼓勵更多學校辦理自主堆肥並納入教學，將持續推動有機生態校園計畫，歡迎各校提出建置補助申請，時間到4月底截止。

環保局表示，先前有20名來自新北各校教師起觀摩八里長坑國小自主堆肥的「蚓菜共生設備」，希望藉互動交流推廣經驗，落實廚餘在地化處理，不但可減少環境負荷壓力，廚餘轉化的肥料也可作為校園植物養分；也有部分學校利用廚餘堆肥種菜供應營養午餐，讓學生吃的健康。

學校也可和鄰近社區合作，協助社區處理廚餘或由社區志工協助學校做堆肥，產生的肥料也可以互用互惠。

不過環保局表示，解決廚餘的根本之道是減少產生，從小培養學生不浪費食物，才能讓環境永續。藉著讓學生學習利用生物科技把廚餘轉變成有機肥料，親自體驗處理廚餘的辛苦，學生更能自發性惜食，減少廚餘。

有意參加可上環保局官網活動專區報名

資料詳洽：

環保局循環資源科 蔣本芝科長 電話：29532111分機4001

環保局新聞聯絡人 黃文仰股長 電話：29532111分機1009

環保局新聞聯絡人 王景弘 電話：29532111分機2059

新北八里長坑國小工友示範以小型廚餘桶製作堆肥。圖／環保局提供
新北八里長坑國小工友示範以小型廚餘桶製作堆肥。圖／環保局提供
分享
新北八里長坑國小工友示範操作廚餘機。圖／環保局提供
新北八里長坑國小工友示範操作廚餘機。圖／環保局提供
分享
觀摩人員試著自己動手做堆肥。圖／環保局提供
觀摩人員試著自己動手做堆肥。圖／環保局提供
分享

廚餘營養午餐
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

三重民宅水泥剝落露出鋼筋 住戶擔心樓塌趕緊報案

2019-04-18 15:17

北市議員問敬老卡點數為何無法累計？官員啞口

2019-04-18 17:04

夜訪女王頭明登場 震撼燈光秀試燈曝光搶先看

2019-04-18 14:07

全線設備無異常 淡海輕軌恢復行駛

2019-04-18 13:55

網傳台中花博虧損近13億 市府反駁「非新團隊造成」

2019-04-18 13:07

避免過度捕撈 新北每船10萬收購魩鱙漁業經營權

2019-04-18 13:03

全球百大綠色旅遊地 坪林螢火蟲來了

2019-04-18 12:20

編織河川記憶 新北小小濕樂園開跑囉

2019-04-18 11:53

陽明山國家公園的野生箭竹筍 口感鮮甜餐廳美味

2019-04-18 11:38

台北市「最高」竹子湖派出所 換穿新制服守護陽明山

2019-04-18 09:42

非法旅宿遭斷水電仍開毒趴 北市強拆

2019-04-18 00:12

新莊至內科時間省一半 環狀線二階段國發會通過

2019-04-17 23:42

鬆綁大彎北 遭質疑選舉就放水

2019-04-17 23:42

新北敬老卡 6月起可扣點搭北捷

2019-04-17 23:36

大彎北「商業宅」 北市府建議允許住商混合

2019-04-17 23:31

等公車不無聊！萬里3候車亭 設書香櫥窗

2019-04-17 22:30

瑞芳與企業合作防災 盼廠商回饋鄉里

2019-04-17 20:55

包餃子也是動健康 林口區共餐分享防失智

2019-04-17 20:55

假水溝藏污納垢 汐止大同路水溝整併

2019-04-17 20:54

解決上班潮 汐止-南港跳蛙公車5月1日啟航

2019-04-17 20:54

新莊到大直縮短為28分鐘 環狀線二階段國發會審議通過

2019-04-17 18:59

侯友宜允諾 新北敬老卡6月1日可扣點搭捷運

2019-04-17 17:13

北市擬解大彎北「就地合法」枷鎖 黃景茂否認放水

2019-04-17 15:23

好事傳千里 新北科技董座到台東助弱勢重建家園

2019-04-17 12:49

等車不無聊！萬里這些公車候車亭變馬路圖書館

2019-04-17 12:48

拜會時代力量黨團求支持 林穎孟：希望柯Ｐ做好做滿

2019-04-17 11:57

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00
看更多

熱門文章

「寶島時代村」將復活 入村票價降南投人不用錢

2019-04-17 19:29

員林蜀葵花季催生者 詹錫芬辭世遺言要與花草長眠

2019-04-17 21:01

新莊到大直縮短為28分鐘 環狀線二階段國發會審議通過

2019-04-17 18:59

苗栗山區下起4、5月雪 縣府公布賞桐勝地活動全攻略

2019-04-18 07:56

雲林縣政府釋利多 明年5千戶免繳房屋稅

2019-04-18 10:20

高雄友善農田 3級保育動物現蹤

2019-04-17 19:31

換下30年舊制服 南市4千多名員警今天穿上新戰袍

2019-04-18 11:20

地震桃園停水？水公司：一度機電異常 沒停水啦

2019-04-18 14:52

台南捷運引進這項最新技術 好神奇玻璃一秒霧化

2019-04-17 20:03

台中老人健保補助 綠質疑排富 盧秀燕：沒說全恢復

2019-04-17 23:03

警察新制服上路 台東偏鄉部落：不習慣！

2019-04-18 11:18

網傳台中花博虧損近13億 市府反駁「非新團隊造成」

2019-04-18 13:07

新北敬老卡 6月起可扣點搭北捷

2019-04-17 23:36

媽祖保佑 這群學生奪金牌後集資打造金牌還願

2019-04-18 13:35

北捷南環與北環段將報政院核定 估9年半後完工

2019-04-17 18:33

「最毒海岸線」開挖 竹縣：尚有9564公噸集塵灰

2019-04-18 13:35

解決上班潮 汐止-南港跳蛙公車5月1日啟航

2019-04-17 20:54

新莊至內科時間省一半 環狀線二階段國發會通過

2019-04-17 23:42

別侷限自己的可能性！ 台大博士生回母校弘光分享

2019-04-18 14:42

竹市客家桐花祭小旅行 揭開城市秘境

2019-04-18 07:40

「四月雪」來了！ 遊古道賞桐 桃市免費接駁車接送

2019-04-17 23:02

影／萬眾呼喊「進喔」 白沙屯媽祖回宮安座

2019-04-17 17:20

想讀幼保錯填園藝科 36公斤小女生：有心就行

2019-04-18 14:18

桃市汙水下水道施工 「接管蟑螂」、車禍狀況多

2019-04-17 22:50

助螢火蟲好「孕」 基隆暖暖綠色隧道路燈包紅玻璃紙

2019-04-18 11:09

捉蛇勤務外包 彰化終於標出彰化、田中、溪湖三區

2019-04-18 16:04

基隆老市長林番王墓遭破壞修復 林右昌追思籲愛惜

2019-04-18 11:15

首都環狀線南北環段 國發會審議通過

2019-04-17 19:44

花博票務發包查有違失 誰該負責？

2019-04-17 19:21

樹上長砲彈? 梓平公園「砲彈樹」綻放

2019-04-18 11:28

蘇巧慧來助陣 葉宜津為這事跟蔡總統說抱歉

2019-04-18 14:53

大彎北「商業宅」 北市府建議允許住商混合

2019-04-17 23:31

全台有感地震 這縣市議會「很鎮定」照常質詢

2019-04-18 15:36

去蔣？西子灣蔣介石行館更名 文資審議：應考據歷史

2019-04-18 15:50

全球百大綠色旅遊地 坪林螢火蟲來了

2019-04-18 12:20

考季、暑假腳步近 基隆各區圖書館將延長夜間開放

2019-04-18 07:22

嘉市國中小裝冷氣 2億預算卡關

2019-04-17 23:00

台北市「最高」竹子湖派出所 換穿新制服守護陽明山

2019-04-18 09:42

彰縣砍「369」重陽敬老金 將擴大老人乘車補助

2019-04-17 22:36

花博票務案 議員再退回 批政風處「輕放」

2019-04-17 23:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top