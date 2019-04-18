廚餘做堆肥養花草種蔬菜 新北環保局辦3場觀摩會

2019-04-18 15:58 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



新北市環保局推廣有機校園多年，補助34所學校設廚餘回收設備或建置有機溫室，明天將在深坑國小辦成果觀摩，26日在汐止金龍國小、30日在雙溪上林國小展示成果，其他學校和社區都歡迎參加。

環保局為鼓勵更多學校辦理自主堆肥並納入教學，將持續推動有機生態校園計畫，歡迎各校提出建置補助申請，時間到4月底截止。

環保局表示，先前有20名來自新北各校教師起觀摩八里長坑國小自主堆肥的「蚓菜共生設備」，希望藉互動交流推廣經驗，落實廚餘在地化處理，不但可減少環境負荷壓力，廚餘轉化的肥料也可作為校園植物養分；也有部分學校利用廚餘堆肥種菜供應營養午餐，讓學生吃的健康。

學校也可和鄰近社區合作，協助社區處理廚餘或由社區志工協助學校做堆肥，產生的肥料也可以互用互惠。

不過環保局表示，解決廚餘的根本之道是減少產生，從小培養學生不浪費食物，才能讓環境永續。藉著讓學生學習利用生物科技把廚餘轉變成有機肥料，親自體驗處理廚餘的辛苦，學生更能自發性惜食，減少廚餘。

有意參加可上環保局官網活動專區報名。

資料詳洽：

環保局循環資源科 蔣本芝科長 電話：29532111分機4001

環保局新聞聯絡人 黃文仰股長 電話：29532111分機1009