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夜訪女王頭明登場 震撼燈光秀試燈曝光搶先看

2019-04-18 14:07聯合報 記者游明煌╱即時報導

野柳地質公園2018年被選為全球10大拍照打卡景點之一的，為國內外旅客熱愛的旅遊景點，「夜訪女王」活動明晚登場，今年特別擴大岩石光影區域包括「俏皮公主」、「女王頭」、「儷影湖」3大燈區，燈光秀昨晚試燈首先曝光，結合野柳奇岩及聲光特效，讓夜晚的野柳及女王頭，有不一樣的感官享受及難能可貴的夜間體驗。

交通部觀光局北海岸暨觀音山國家風景區管理處去年推出「野柳石光‧夜訪女王」活動，獲得熱烈回響，今年再擴大舉辦。規畫「俏皮公主」、「女王頭」、「儷影湖」3大燈區，其中，4月19日、4月21至26日、4月28日，18時30分至21時止，每15分鐘將有一場燈光秀，結合野柳奇岩及聲光特效，將野柳兩大主角俏皮公主及女王頭編寫「石光交響曲」的故事，昨天首先試燈，邀請民眾搶先體驗野柳夜間光影奇岩的風采。

「石光交響曲」故事，敍述俏皮公主與族人「嬉戲」、俏皮公主與石之女王在野柳的「相遇」，最後與石之女王共同「守護」野柳大地。主辦單位邀請音樂家蔡旭峰編寫主題音樂，並巧妙利用光束燈、染色燈、洗牆燈、LED燈串，像是今年新增加的儷影湖燈區，運用染色燈、Gobo燈片，加上藍色海洋意象LED串燈，用燈光效果搭配音樂來描述原住民長久以來總是習慣在儷影湖裡，伴隨著月光唱歌、跳舞，終於這美妙的歌聲吸引女王來到這裡和俏皮公主相遇的故事。讓民眾可在「十景石美」等最佳建議體驗區，欣賞到蕈狀岩、海蝕溝岩壁在炫彩燈光加持下獨一無二的美景。

「女王音樂會」首場4月20日登場，由張正傑&弦外之音樂團、風之香頌管弦樂團、萬芳等重量級表演者，表演曲目將結合台灣民謠、古典樂曲及電影配樂組曲等，以管弦樂、跨界合奏及流行音樂。

4月27日更加碼1場音樂會，購票可上野柳地質公園官網：http://www.ylgeopark.org.tw/，野柳石光-夜訪女王入場票券每日限量，另園方每天保留200張門票，讓未購買到預售票的民眾可於活動期間當天現場至野柳地質公園購票入園。4月19日、21到26、28燈光秀期間，推出獨享加碼抽活動，凡購票入場即有機會獲得獨家女王限量紀念好禮。

北觀處特別提醒，由於近期天候狀況不穩定，參加活動的民眾記得攜帶雨具，並為了民眾安全及權益考量，4月20日女王音樂會活動當日有可能遇雨取消或延後演出時間，為了不讓已購票的民眾敗興而歸，北觀處表示，如果天公不作美音樂會臨時取消，除了全額退費，購票民眾仍可留在園區免費觀賞燈光秀，並可參加摸彩及使用消費抵用券。

野柳地質公園官網：http://www.ylgeopark.org.tw/content/index/index.aspx

北觀處官網：https://www.northguan-nsa.gov.tw/

北觀FB粉絲團：https://zh-tw.facebook.com/northguan/

「夜訪女王」活動明晚登場，今年特別擴大岩石光影區域包括「俏皮公主」、「女王頭」、...
「夜訪女王」活動明晚登場，今年特別擴大岩石光影區域包括「俏皮公主」、「女王頭」、「儷影湖」3大燈區。圖／北觀處提供
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「夜訪女王」活動明晚登場，今年特別擴大岩石光影區域包括「俏皮公主」、「女王頭」、...
「夜訪女王」活動明晚登場，今年特別擴大岩石光影區域包括「俏皮公主」、「女王頭」、「儷影湖」3大燈區。圖／北觀處提供
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「夜訪女王」活動明晚登場，今年特別擴大岩石光影區域包括「俏皮公主」、「女王頭」、...
「夜訪女王」活動明晚登場，今年特別擴大岩石光影區域包括「俏皮公主」、「女王頭」、「儷影湖」3大燈區。圖／北觀處提供
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