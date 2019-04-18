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網傳台中花博虧損近13億 市府反駁「非新團隊造成」

2019-04-18 13:07聯合報 記者洪敬浤╱即時報導

台中花博下周將閉幕，但爭議持續延燒。網路流傳花博虧損增加12.32億元，質疑市民免費政策造成虧損擴大。台中市交通局長葉昭甫澄清，前市府規劃300萬張花博卡，代表有300萬人可免費入園，但加計今年元旦實施的市民免費政策，總共只有210萬人免費入園，比原本預期的300萬人還要少，代表新政策並未造成花博虧損。

網路流傳的公文內容指出，到今年2月截止，花博歲出、歲入短差29.88億元，扣除原本的賒借收入17.56億元，目前還有12.32億元缺口，代表花博虧損擴大；公文內要求相關單位，支出部分盡量凍結，業務人力遇缺不補，預備金無必要不得動支。

市府並未否認花博預算短差情形，只強調該公文「未從市府內部流出」，虧損並非新市府團隊造成。台中市政府花博辦公室表示，花博閉幕在即，此時遇缺再補新進人員，短期內恐無法勝任工作，才會出缺不補。

外界質疑台中市長盧秀燕上任後，推行市民免費政策，造成花博虧損擴大。台中市交通局表示，今年元旦實施新政策後，到3月底為止，台中市民、台中市新住民與12歲以下兒童參加總人次，單日平均為1.5萬人，與去年11月3日花博開幕到12月底（未實施市民免費政策）只有9200人次，新政策擴大花博參與率。

葉昭甫說，前市府規劃的1次入園花博卡，共有300萬人，代表花博預計有300萬人次免費入園，市府今年實施新政策後，從元旦迄今免費入園約160萬人，加上去年持花博卡免費入園的50萬人次，免費人數總共為210萬人，並未超過當時規劃的300萬人次，顯示新政策並未導致花博虧損擴大。

網路流傳台中花博虧損近13億元，質疑市民免費政策造成虧損擴大。市府強調，新政策擴...
網路流傳台中花博虧損近13億元，質疑市民免費政策造成虧損擴大。市府強調，新政策擴大花博參與率，但並未增加虧損。圖／台中市新聞局提供
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花博台中市
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