初選漫長？國民黨立委黨內初選北投士林區列第四梯次

2019-04-18 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



國民黨立委黨內初選今公布第三梯次時程，北市為第二選區(大同、士林)、第五選區(萬華、中正)。由於第一選區(北投、士林)首次採國民黨、新黨政黨合作方式進行，藍軍為了整合，該區將列入第四梯次初選，將至5月底前，才會完成全部初選作業。

台北市黨部今天公告第10屆立法委員(區域暨原住民)選舉第3梯次候選人提名登記事項，第3梯次候選人提名選舉區，分別為台北市第二選舉區(大同區、士林區社子里等38個里)、台北市第五選舉區(萬華區、中正區廈安里等21個里)。市黨部表示，第三梯次領表登記時間自108年4月22日起至4月24日止，每日上午10時起至下午4時止。

目前第三梯次第二選區(大同、士林)，因屬艱困選區，黨內僅前立委孫大千宣布參選，第五選區(萬華、中正)目前由3位現在市議員有意挑戰，分別是鍾小平、郭昭巖、應曉薇。

第一選區部分，國民黨、與新黨合作，進行兩階段初選後，共同推出最強人選。目前國民黨有意參選者包括丁守中陣營發言人詹為元、國民黨中常委兼士林區黨部主任曾文培、台北市議員陳重文。另外，高層考量戰力，也勸國民黨大安文山區議員羅智強出馬參加初選。羅智強仍在考慮，並聽取粉絲網友的意見。