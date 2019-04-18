編織河川記憶 新北小小濕樂園開跑囉

2019-04-18 11:53 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市高灘處每月都會舉辦1場小小濕樂園活動，由濕地志工達人帶領大家一起認識濕地，並透過近距離的觀察與瞭解，產生對濕地的感受與印象，也讓民眾了解到濕地的重要性。

高灘處表示，這次活動除了有濕地達人帶路外，還邀請到輔仁大學景觀設計系學生共同合作，期盼以藝術共創的方式激發民眾靈感，並運用濕地的自然素材與生活中可再利用的布料，創造獨特的濕地藝術作品。

「河川記憶共創工作坊」是以流域的方式，呈現上游至下游河川流經城市與濕地的過程，透過色彩與素材的變化，來表達大自然與人類的交互關係，期盼透過民眾對溼地的各種印象，打造不同樣貌的生態環境。

高灘處表示，透過這樣的活動，讓民眾轉化成創作者的角度，為新北市民在新北濕地創造出不一樣的新風貌，藉此拉近人與環境、藝術之間的關係，進而反思人與自然的關係。