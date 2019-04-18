陽明山國家公園的野生箭竹筍 口感鮮甜餐廳美味

2019-04-18 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



陽明山國家公園一般管制區內可以採摘箭竹筍，採筍開放時間每年分為2期，其他時間不得採摘。金山區公所表示，箭竹筍分佈在陽明山竹子山、竹子湖一帶，箭竹筍為餐廳佳餚食材，口感鮮甜，很受民眾歡迎。

金山區區長陳國欽今天巡查箭竹筍採收成果，他表示，北部區域箭竹筍以包籜箭為主，竹桿纖細，株高約2尺，葉片通常呈全緣，長度10公分、寬2公分，生長期約7天，分佈在陽明山竹子山、竹子湖一代。

陳國欽說，箭竹筍為民間佳餚食材，不僅富有維他命A、C，口感鮮甜，纖維質也可以促動腸蠕動，為低熱量食材，且陽明山國家公園的野生箭竹筍沒有農藥殘留的疑慮，民眾可以吃的健康、也吃的安心。

區公所表示，第一期申請已結束，第二期還沒申請採摘箭竹筍農友請依陽明山採摘箭竹筍作業要點規定，金山區只要設籍重和里、兩湖里符合資格農民、配偶及年滿18歲直系親屬，皆可向公所申請，每戶不得超過4人。

金山區公所今年結合老人共餐行動服務站設置申請服務，打造行動下鄉以貼近民眾需求，為便利民眾，在共餐及行動服務站據點可現場填寫採摘箭竹筍申請書現場申請，民眾可輕鬆便利完成手續。