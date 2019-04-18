台北市「最高」竹子湖派出所 換穿新制服守護陽明山

2019-04-18 09:42 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



全國警察今天統一換穿新式警察制服，台北市位處「最高」的竹子湖派出所，同步換上嶄新的藏青色警察制服，以機能性穿著執勤，守護陽明山治安，同時也因應竹子湖海芋季，提供貼心服務。

北投分局竹子湖派出所海拔670公尺，位處陽明山國家公園內，是北市海拔「最高」的派出所，也是唯一的值宿所，僅有7名員輪流執勤，每逢陽明山花季、竹子湖海芋季及繡球花季期間，因應大批遊客造訪賞花，員警們長時間在外執勤，忍受烈日、低溫、降雨、久站，以有效疏導大量人、車潮，今早8點，即換穿新制服執行巡邏勤務。

竹子湖派出所員警指出，換穿新制服，執勤更加方便與舒適。新式警察制服的材質、剪裁、結構，都是針對第一線勤務需求重新設計，增加舒適性、方便性及散熱性，且方便穿脫及收納。原本警便服須穿著皮鞋，以改為具包覆性的短靴，除了降低受傷機率，彈性的鞋底也更加舒適。

竹子湖派出所表示，「2019竹子湖海芋季」即日起4月28日為止，活動長達31天，活動期間的12天例假日（目前仍有4月20、21、27及28日）實施交通管制，加強疏導當地車流，以及取締、拖吊違規停車。

交通管制資訊：

一、上山管制點為「仰德大道與至誠路口」及「至善路2段1巷口」，管制時間從上午8時至下午3時，持通行證（條）的自小客（貨）車除外。

二、下山管制點為「陽明路與中橫街口」，管制時間為下午2時至晚間6時；「格致路與凱旋路口」則視仰德大道下山車流狀況，彈性管制下山。

三、竹子湖地區道路管制時間為上午9時至晚間6時，湖田橋往西、經海芋大道至往中正山的岔路口為順時鐘單行管制，頂湖段採單向通行且禁止迴轉。