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大彎北段商業宅爭議 都委會同意北市新方案

2019-04-18 02:11中央社 台北17日電

北市大彎北段商業宅爭議不斷，台北市都委會今天召開會議，針對北市府提出放寬住商混合區等新方案，原則同意，並建議可調降回饋金，意味著大彎北段商業宅爭端，將有新轉機

台北市都市計畫委員會今天舉行「中山區都市計畫通盤檢討案」第2次專案小組會議，包含大直生活圈及大彎北段商業宅皆納入討論範疇。

大彎北段商業宅爭議許久，北市府過去認定住戶在商業區做住宅使用，屬違規，決議開罰1678戶，後續遭議員、住戶反彈，都發局提繳納回饋金制度，仍造成反對。

都委會今年3月曾召開第1次專案小組會議，會後要求北市府應彙整陳情民眾意見，且要依法處理，並以中山區都市計畫通盤檢討案解決大彎北段商業宅現存問題，至於回饋金方式，則應簡政便民。

台北市都市發展局經修正內容後，在今天第2次專案小組會議前，提出針對陳情民眾的修正辦法，包含建議敬業二路以西區域，允許作住宅使用，且原本單點基地則擴大為整體區塊，並變更為住商混合區，至於尚未開發素地，也可當住宅使用，而敬業二路以東區域則作商業發展區。

此外，市府原訂須全數住戶或有一半比例以上同意，才可提出變更使用分區，現則改為「單一住戶」就能申請，申請期限也放寬，回饋金部分則是取消原定5年內須提出申請期限等修正內容。

都委會專案小組委員經審議後，原則上同意市府提出的修訂內容，並建議研擬回饋金可採更低額度，也決議直接交付大會審議，意味著大彎北段商業宅將出現新轉機。

北市都市計畫轉機
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