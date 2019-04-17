新莊到大直縮短為28分鐘 環狀線二階段國發會審議通過

2019-04-17 18:59 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



捷運環狀線第一階段今年將完工，環狀線第二階段綜合規畫報告今天終於通過國家發展委員會審議，近期將交由行政院核定，核定後即可動工，預計9年半完工，工程總經費為台幣1377.92億元，其中新北市政府負擔358.7億元。新北市捷運工程局表示，屆時能帶動五股、蘆洲、三重及新店等區的經濟及都市發展，其中新北產業園區站到劍南路站縮短約為28分鐘。

新北市捷運工程局長李政安表示，未來環狀線第二階段完工，捷運沿線的建設，也會評估車站周邊的市場開發潛力，結合商業用途與捷運共構，以北環段的徐匯中學站（Y21）為例，日後為環狀線與中和新蘆線重要的轉運站，周邊有學校及商家，站外公車路線多且接駁方便，因此捷運站的空間規畫將採商場與捷運共構方式，提供更便捷的生活。

李政安說，新北產業園區站為新北市的重要產業帶，環狀線第一階段完工後，除可在此站預辦登機及托運行李外，未來環狀第二階段開通後，還可直接由機場線轉乘環狀線及文湖線後，直達內湖科學園區，不但串連新北與內湖兩個產業帶，往返新北產業園區至內湖兩地的時間，也縮減為原來的一半。