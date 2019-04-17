解決上班潮 汐止-南港跳蛙公車5月1日啟航

2019-04-17 20:54 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



汐止區水蓮山莊居住好幾千人，在市議員張錦豪協助爭取水蓮到南港的跳蛙公車，確定5/1正式上路。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 汐止區水蓮山莊居住好幾千人，早上上班時間只靠社區的小巴載到東湖、或是南港捷運站，根本不夠用，所以，在市議員張錦豪協助爭取水蓮到南港的跳蛙公車，確定5/1正式上路，今(17)日市議員張錦豪也特地來向社區報告這項好消息，希望民眾多搭乘。

市議員張錦豪表示，汐止的交通問題，一直在督促新北市政府交通局，除了吉林街拓寬、同興路的延伸，還有康寧街伯爵增設南下匝道以外，針對大型社區我們需要做一些交通疏導，水蓮山莊有2000多戶，在上下班時間，他們社區巴士是不太夠用的，人多擠不上，不但得站立，還有可能超載，不只危險、疏導上班人潮也有一定的難度，經過我們之前針對社區的調查統計，不但有到汐止火車站的需求，到南港、東湖的捷運站更是佔了大多數，有更迫切的需求。

湖蓮里長曾蓮福說，因為社區到南港站，搭捷運、火車、高鐵很方便，這次透過議員跟台北市協商，終於南港線的跳蛙公車就要在5/1通車，非常感謝議員張錦豪的協助，可以彌補我們社區早上六點到八點到南港展覽館站的不足，議員協助爭取真的很不容易，希望社區住戶能夠多加利用，讓這個路線可以持續下去，

張錦豪指出，經過將近一年的努力，終於獲得交通局同意，願意開設水蓮山莊經過東湖捷運站到南港車站的一個路線，那這個跳蛙公車，最早從社區發車時間是早上6:50，一天大概有十班的車次，希望以大型公車來紓解大型社區上班人潮，對汐止交通也會有幫助，公車票價15元，對社區的巴士來說相對便宜，捷運轉乘還另外有優惠，新的公車路線也將在5/1日正式啟航。

南港車站到水蓮山莊跳蛙公車，上班時間，一早6:20從南港發車，大約半小時到水蓮山莊6:50開出，早上從社區出去的最晚是10：40，下班時間也有班次，一天來回共20個班次，沿途停靠金龍里、木南煤礦、捷運東湖站、南港軟體園區、南港車站，確定5/1正式上路，請民眾多多利用。