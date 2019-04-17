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包餃子也是動健康 林口區共餐分享防失智

2019-04-17 20:55觀天下 記者胡宇軒／林口報導

林口區長劉淑芬與長者一起包餃子，並宣導性別平等與暴力防治觀念，一次達成銀髮共餐、...
林口區長劉淑芬與長者一起包餃子，並宣導性別平等與暴力防治觀念，一次達成銀髮共餐、延緩銀髮失智與社會安全多元目標。 圖／永佳樂有線電視提供
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動手包水餃也是動健康！林口區公所和湖南社區發展協會推動銀髮樂活，藉由讓長者動手包水餃，幫助伸展活動小肌肉，林口區長劉淑芬與長者一起包餃子，並宣導性別平等與暴力防治觀念，一次達成銀髮共餐、延緩銀髮失智與社會安全多元目標。

林口區長劉淑芬表示，傳統的包水餃活動，除了需要專注力掌握水餃內餡的分量，也需要手指小肌肉運用，促進大腦活力達到延緩失智的效果。

林口區公所和社區參考銀髮復健專家的意見，特別發揮創意，將傳統銀髮共餐結合包水餃活動，讓共餐活動的效能擴大。

湖南里長黃清龍表示，湖南里是全國最大里，總人數達2萬餘人，近年來由於林口區域發展，各項軟硬體建設品質獲得許多退休銀髮族的認同，陸續成為林口的新住民，許多具有專業背景的退休人員也搬來林口居住，透過這些具有專業知能的新住民建議，融合共多的元素把原本的共餐活動，加入更都有意長輩身心發展的活動，讓原本只有每次30餘人的共餐活動，擴大到每次共餐都有近百人。

為推廣性別平等及老人保護觀念，湖南社區發展協會，在活動現場也邀請長輩分組打破性別角色框架，由女性包水餃，阿公則動手包餛飩，再把象徵幸福關懷的餛飩，煮給平日辛苦操持家務的阿嬤，一方面讓阿嬤享用阿公的愛心，一方面也把性別平等家務分工的精神，傳遞到社區內。

林口失智新住民
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