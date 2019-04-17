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要選票就快種電！ 台南七股地主漁民今到市府拉布條

2019-04-17 18:23聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南七股、北門一帶養殖漁民與地主，今天前往台南市府抗議，指市府遲遲未核准漁電共生專案，影響他們「過好日子」，市府則表示，一切依法辦理，將盡快組審查小組審核。

養殖漁民與地主約有600人前往市府前拉布條抗議，布條上寫著「小英要選票就給七股快種電」、「七股漁場要種電」等，由農業局局長李朝塘接受陳情書。

養殖業者蘇守源、王建明等人表示，台灣的傳統養殖是高度受環境及氣候影響的產業，天災造成的養殖災害與魚場損壞，讓養殖成本不斷提升。在中央政府釋出「漁電共生」政策後，大家都期待能透過此新形態的漁電合作，引進綠能資金投入魚塭，使地主能增加收益、養殖漁民能成本降低，並提升整體養殖環境。

但這種新經濟模式，卻因農業局嚴重的行政延宕而卡關。王建明指出，依據農委會1月24日公布「養殖漁業經營結合綠能設施專案計畫審查作業要點」，光電養殖專區須獲得計畫範圍內7成以上土地所有權人與養殖經營者同意，在各方努力之下，現已取得絕大多數共識，但至今農業局整體行政作業卻因與漁電共生基地不相關人事的抗爭影響，導致審議作業毫無進展，嚴重損害相關養殖漁民的權益。

但農業局對此則表示，初審綠能業者所提專案計畫建議書，未達7成規定、只有約4成，與農委會規定不符，會要求業者補正資料，並已成立專案計畫審查委員會，邀集農業、能源、漁業、保育等單位及學者專家、漁民團體及環保團體等，共同審查。

農業局表示，推動綠能是政府政策，將秉持「農漁為本，綠能加值」原則，配合水產試驗所漁電共生模場試驗研究基礎，加速推動專案計畫畫設審核。

抗議的漁民表示，目前許多魚塭都已簽約出租種電，雖然未來是漁電共生，但目前為配合施工都暫停養殖，市府遲遲未通過專案，已影響到漁民的生計。

台南七股養殖漁民與地主今天到市府前抗議，要求盡快通過漁電共生綠能案。記者修瑞瑩／...
台南七股養殖漁民與地主今天到市府前抗議，要求盡快通過漁電共生綠能案。記者修瑞瑩／攝影
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台南七股養殖漁民與地主今天到市府前抗議，要求盡快通過漁電共生綠能案。圖／漁民提供
台南七股養殖漁民與地主今天到市府前抗議，要求盡快通過漁電共生綠能案。圖／漁民提供
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台南七股養殖漁民與地主今天到市府前抗議，要求盡快通過漁電共生綠能案。圖／漁民提供
台南七股養殖漁民與地主今天到市府前抗議，要求盡快通過漁電共生綠能案。圖／漁民提供
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漁民種電農委會
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