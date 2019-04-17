瑞芳與企業合作防災 盼廠商回饋鄉里

2019-04-17 20:55 觀天下 記者蕭皓文／瑞芳報導



瑞芳區公所舉辦企業防災合作備忘錄簽署儀式，區長王坤南邀請深情海岸海景餐廳的黃豐進董事長進行簽署。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 瑞芳區公所今(17)日舉辦企業防災合作備忘錄簽署儀式，區長王坤南邀請深情海岸海景餐廳的黃豐進董事長進行簽署，希望藉此次合作立下典範，提供拋磚引玉的契機，鼓勵瑞芳的在地企業能提供資源人力，回饋鄉里。

瑞芳早年經歷地震及強颱侵襲，嚴重的時候，曾一個禮拜沒水沒電，至今提醒著在地居民防災的重要性，今天早上瑞芳區公所與企業簽署防災備忘錄，市議員林裔綺服務處、立委黃國昌服務處皆到場出席勉勵，希望鼓勵更多廠商為鄉里的防災工作進一份心力。

此次簽署的是深情海岸海景餐廳的黃豐進董事，同是瑞芳人的他畢業後白手起家出外打拼，成為成功的企業家，便回到故鄉經營餐廳，同時也希望回饋故鄉，給民眾提供實質幫助。

立委黃國昌服務處主任吳碧珠表示，瑞芳曾經歷地震及強颱侵襲，在二十幾年前嚴重的時候，一個禮拜沒水沒電，大家都很痛苦，巷子裡堆起成堆的泥土，很滿很高，行人仍要咬牙踩過，甚至因此腳起水泡，希望今天簽署後，瑞芳的企業更加出力，為在地提供幫助。

新北市議員林裔綺表示，新北市消防局推動的業務，引進國外的模式，跟當地企業廠商一同努力，捐助物資金錢人力，企業在地方上營運，也希望能進一份心力，今天的防災備忘錄是在地企業的好典範，也是拋磚引玉的契機，希望今後更多企業能簽署，未來區公所的資源跟人力會更多。

瑞芳區長王坤南表示，企業的善心，在地都感受得到，期盼更多在地廠商響應，一同來簽署防災合作備忘錄，同時做到防範未然以及回饋鄉里。