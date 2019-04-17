北捷南環與北環段將報政院核定 估9年半後完工

2019-04-17 18:33 中央社 台北17日電



台北市捷運局今天表示，台北捷運南環段與北環段綜合規劃報告將報行政院核定，儘速展開設計與興建作業，全線預計9年半後完工，經費約新台幣1378億元，將銜接環狀線第一階段。

捷運局下午發布新聞稿，表示捷運南環段與北環段綜合規劃報告已在國家發展委員會審議通過，將報行政院核定，全線將與即將通車的環狀線第一階段，以及規劃中的東環段，進而形成首都環形路網。

捷運局指出，南環段與北環段全長20.66公里，共設18座車站，其中，南環段長5.73公里，有6座地下車站，銜接環狀線第一階段的大坪林站，經新店、木柵與政治大學，終點站是動物園站。南環段與松山新店線、文湖線交會。

北環段長14.93公里，設12座地下車站，同樣銜接環狀線第一階段，從新北產業園區搭至蘆洲、三重，並經台北市社子、士林到大直，最終到劍南路站。北環斷與中和新蘆線、淡水信義線、文湖線以及桃園機場捷運線交會。

捷運局表示，完工後，劍南路站到士林站的搭乘時間可從30分鐘縮短為8分鐘，到徐匯中學站從33分鐘縮短為18分鐘，動物園站到大坪林站則由39分鐘縮短為11分鐘，大幅縮短台北都會區整體的通勤時間。

捷運局說明，行政院正式核定後，便可展開細部設計及持續完成都市計畫變更用地及用地取得作業。