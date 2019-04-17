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北市擬解大彎北「就地合法」枷鎖 黃景茂否認放水

2019-04-17 15:23聯合報 記者張世杰╱即時報導

北市大彎北多達1678戶違規「商業宅」，台北市提出繳納回饋金的「就地合法」解套方案，仍遭地方民代、居民反彈，全案預計今天下午3點半、第二度進入台北市都委會專案小組討論，根據台北市都發局提出的修訂內容，建議放寬「就地合法」的申請範圍、單元，「5年內提出申請」時程大限也取消。

大彎北段擁有1678戶「商業宅」，意即在商業區做住宅違規使用，北市府決議開罰，遭議員、住戶反彈，都發局提出回饋金機制，住戶在條件下提出申請、繳納回饋金，即可住商混合，另闢「就地和法」途徑；全案3月中旬首次進入都委會專案小組討論，當地民代、百餘位住戶到場，並訴求仍有放寬空間。

對此，台北市都發局長黃景茂稍早受訪否認「放水」，他表示，該區域已不是高級商業中心，沒有嚴格到限制每一樓做商業使用，通盤檢討應該考量城市發展，假如以前設定的目標無法達成，就讓這些民眾繳回饋金、可以合法使用，「市長希望簡政便民」，不然民眾痛苦，也達不到通檢目的，但一切仍須交由專案小組決定。

根據市府提出的修訂內容（https://reurl.cc/qK1mE），以敬業二路為劃分、大彎北西側區，將透過都市計畫手段，直接變成住商混合，讓符合「就地和法」的範圍條件，也從「單點基地」變「大區塊」。

至於申請單元，原本是整棟建物，住戶須「全數同意」或「1/2比例以上同意」才能提出申請，現變成「單一住戶」即可提出申請；另外，申請期限也做調整，從公告上路的5年內提出申請，現變成無限期。

台北市大彎北「商業宅」爭議不斷，北市府提出「繳納回饋金」解套方案，今年3月首次進...
台北市大彎北「商業宅」爭議不斷，北市府提出「繳納回饋金」解套方案，今年3月首次進入台北市都委會專案小組討論，多達百餘位住戶到場關心。記者張世杰／攝影
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