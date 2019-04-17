等車不無聊！萬里這些公車候車亭變馬路圖書館

2019-04-17 12:48 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



為鼓勵民眾多閱讀，等公車時不會無聊，新北市北海岸的市立圖書館萬里分館近日祭出新法寶，在3處候車亭設置「書香櫥窗」，候車民眾可以趁等車的空檔看看書，設置後吸引不少候車乘客翻閱，看書看到一半如果公車來也不用急，還可以把書帶上車，就算拿回家也沒問題，讓「候車亭變馬路圖書館」，實用又方便。

4月23日世界書香日即將到來，新北市立圖書館萬里分館為了讓地方民眾建立閱讀習慣，特別在萬里區瑪鋉路上的橋頭站、區公所站、以及海水浴場站的3處候車亭裡設置書香櫥窗，打造書香閱讀角落，上面擺放各類書籍、雜誌等，提供等車民眾免費閱讀，緩解乘客候車的急躁情緒。

上班族呂秀銀說，她每天都要從萬里、台北通勤上下班，由於候車還需要等待一段時間，呂小姐便順手翻閱了一本散文，細細品讀十分愜意。「一邊看書一邊等車，可以舒緩心情，枯燥的候車時光多了很多歡樂。」

通勤族簡燦華說，以往等車時，總覺得自己想等的公車總是來的特別慢，看著其他的車一輛一輛的過去，不免心情急躁，現在用閱讀打發候車的無聊時間，這項服務真的很人性化，讓人很有感。

萬里分館主任蕭千惠表示，網路媒介快速取代書籍閱讀習慣，把二手書拿到候車亭，讓大家上下班或上課、放學等車覺得無聊時，隨時有好書可以看，遇到塞車時，也可以讓等候公車的人，透過閱讀緩解候車的情緒，如果喜歡也可以帶回家繼續看。