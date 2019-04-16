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北捷轉乘淡海輕軌 7月後免出站

2019-04-16 22:52聯合報 記者張曼蘋／新北報導

淡海輕軌和台北捷運紅樹林站連通道工程正在施工，預計七月完成，屆時民眾轉乘淡海輕軌...
淡海輕軌和台北捷運紅樹林站連通道工程正在施工，預計七月完成，屆時民眾轉乘淡海輕軌免出站。 圖／新北市捷運局提供
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新北淡海輕軌去年底通車，輕軌紅樹林站和台北捷運紅樹林站相鄰，但2站間無連通道，乘客仍要出站轉乘。新北捷運公司已施工建連通道，預計七月完工，以往轉乘5分鐘路程可縮短為1分鐘。

目前捷運紅樹林站4號和5號的站內電扶梯已經完成，四月已啟用。

淡海輕軌通車後吸引大批民眾搭乘，不過目前民眾從台北捷運搭到紅樹林站，還要走出站轉乘，對有隨身行李旅客非常不方便，如果遇到下雨天更麻煩，乘客們都希望能夠設置室內連通道，讓2站轉乘更便利。

新北捷運工程局淡海工務所主任涂貫迪表示，目前北捷和輕軌2個紅樹林站間並未共構，所以要到站外轉乘。目前已施做連通道工程，預計七月完工。

連通道預計七月完成，屆時民眾轉乘淡海輕軌免出站。 圖／新北市捷運局提供
連通道預計七月完成，屆時民眾轉乘淡海輕軌免出站。 圖／新北市捷運局提供
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等到完工後，旅客可以在室內往來北捷及輕軌2處紅樹林站，過去至少要走5分鐘路程，未來可縮短1分鐘。連通道內有自動收費和驗票設備，也會增設簡易詢問處，服務轉乘乘客。

涂貫迪說，紅樹林站旅乘客有明顯增加趨勢，所以也增設站內電扶梯，紓解進出2站乘客，站內電扶梯踏階如果破裂，會自動暫停並防逆轉，還有緊急停止按鈕，確保乘客使用安全。

北捷和機場捷運也在三重站交會，2站就設有室內的連通道，乘客往來非常方便。但在北捷中心點台北車站就有一段距離，往來乘客曾抱怨不便，並表示地下的連通道宛如迷宮，耗時更久，還不如出站再走往機捷還比較快。

北捷機場捷運紅樹林淡海輕軌台北車站
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