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第一果菜及魚市場改建環評過關 12月開工

2019-04-16 20:45聯合報 記者翁浩然╱即時報導

北市萬大第一果菜市場及魚類批發市場改建工程上月進行環境影響評估初審，委員提七項建議，市場處補充後於今天進行第二次審查，環評會最終由主席、委員張添晉宣布改建工程通過環評審查，但也要求市場處後續再修正計畫用詞並回應部分委員建議，後續在招標時則應載明環評承諾事項，如綠建築、屋頂防積水漏水等設計。

市場改建工程基地位在萬大路、富民路及水源快速道路間，基地面積約7.5萬平方公尺，預計花費140多億元，打造總樓地板面積31萬平方公尺、地上6到8樓、地下1樓的市場大樓，取代現今已使用40年的老舊批發市場。

環評委員上個月初審也提出市場改建工程要有節能減碳規畫、綠建築認證、鼠類防治及景觀植栽應更明確等七項建議；市場處委外顧問公司今則補充說明，未來市場大樓將採LED等節能燈具，還會有自動節約照明系統，屋頂則要設置太陽能板發電，並使用再生建材等方式減碳，預計要取得銀級綠建築認證。

有關鼠類防治，未來動工拆除舊市場時將設置阻絕圍籬，避免鼠類逃竄至周邊社區、學校；景觀植栽則會有樟樹、苦楝等原生種，避免栽種吸引外來種荔枝椿象的台灣欒樹。

會議過程，委員王根樹、顏秀慧等人針對補充內容沒有意見，但強調包含屋頂綠化工作、綠建築、透水設計等要確實納入未來招標須知，明確告知廠商，該案於環評會承諾的事項，評選配分可適度增加環保項目權重。

委員康世芳提到規劃要更具前瞻性，例如綠建築設計考量社會變遷，不是只求符合現行規範拿50分；董娟鳴則說，救災車輛只能停在富民路兩側，營運期間也要有防災避難空間與動線規畫。

市場改建工程最後通過環評審查，市場處長陳庭輝表示，委員要求都會在1個月內以書面回應，並尊重環評會建議辦理；全案將於6月開始招標，採國際標，預計12月開工，約2026年完工，7年期間將以半半施工，例如農產公司業者在開工3年後就能回到地下室到3樓已完成的空間，4樓以上則繼續施作，藉此減少對攤商營業的影響。

北市萬大第一果菜批發市場及魚類批發市場老舊，將進行改建。 圖／聯合報系資料照片
北市萬大第一果菜批發市場及魚類批發市場老舊，將進行改建。 圖／聯合報系資料照片
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綠建築環評
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