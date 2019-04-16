誠正國中5半百志工油畫聯展 筆下看到歲月人生

2019-04-16 20:20 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



台北市誠正國中一年四季舉辦畫作展出，2019年第二季畫作展覽主題為「采藝飛揚 豐華歲月」，將於捷運南港展覽館站7號出口通道的藝術空間展出社區及5名學校志工油畫創作，作品反映時代演變的軌跡，充滿童趣意象，展期自即日起至6月30日。

學員高齡80多歲的林翠枝阿嬤，年輕時候拿著鋤頭在田裡耕種，從沒想過有一天會作畫，因為孫子提到學校美術科江添富老師在課餘時間指導學生畫畫，阿嬤也可以來學習，於是70多歲才拿起畫筆，從此畫出不一樣的人生。

林翠枝描繪農村裡父母背著嬰孩到田裡工作，鄰里人家辦喜事，大夥一起幫忙搓湯圓，還有買不起木頭建材蓋房子，大家一起幫忙蓋竹屋等等。畫作呈現農業社會的辛苦與人情溫暖，對照現今社會，阿嬤說：「年輕人應該多了解以前的農村生活，才更知道努力。」

園藝志工卓燦樑分享到戶外取景的寫生經驗，一旁散步的居民駐足觀賞，對於一向稀鬆平常的景物卻成為畫中主題，不禁感到好奇，幾次欣賞下來，發現原來在他們身邊習以為常的景物竟是如此美麗，更加珍惜居處環境的美好。

畫作數量超過百幅的園藝志工黃素貞，先前學水彩，到校經過指導，畫作更加多元，偏好懷舊題材，小鎮裡古老的房子、漁村生活景象等，作品引人思古幽情。

園藝志工蕭育婕多取材於生活中的事物，譬如鄰居栽種的絲瓜，看似不起眼，但在畫作中卻別有一番豐碩景致；除了風景、靜物外，未來更希望能從畫中說故事，帶給看畫的人感動。