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住戶反對「虹廬」變歷史建築 北市文化局指不影響結果

2019-04-16 19:25中央社 台北16日電

濟南路3段18號的「虹廬」為建築師王大閎設計的自宅，經北市文資審議通過登錄為歷史建築，雖住戶反對，但文化局表示投票已通過，後續會再持續溝通。

王大閎有「建築詩人」美譽，虹廬為他設計的第2棟自宅，為4層樓的集合住宅，1964年完成，王大閎曾居住於4樓。

虹廬本來就是台北市文化局列冊建物，此次文化局依文化資產保存法第17及18條啟動文化資產價值審查程序，出席13位專案委員中9位同意，虹廬登錄為歷史建築。

專案委員認為，虹廬正立面為實牆，入口以天井進入，所有居室開窗皆位於側面及後面，以此與外街區隔。此外設有月門，主樓梯與屋頂圍牆分離設計具特色。是現代主義構造手法，各建築元素簡單明確，是台灣現代建築重要案例。

如今虹廬所有權皆為私有，一樓為餐廳「四知堂」，其他樓層為私宅，列為歷史建築後，住戶若要更新外觀或構造，都要跟文化局報備與評估。此外，虹廬屋齡已高，內部格局也改動過，住戶表示已不具文資價值，列為歷史建築反而影響售價或難轉賣。住戶認為，評估是否列為歷史建築時，應該考慮所有權人的意願。

台北市文化局文化資產科長王秉五指出，住戶雖反對列為歷史建築，但由於委員投票通過，不影響結果，而格局雖有變動，但照片與設計圖等資料都在，要修復成原本的樣子並不難，重點是要跟住戶溝通。

王秉五表示，王大閎建築研究與保存學會與住戶有互留聯絡方式，討論買下虹廬的相關事宜，若有需要文化局協調的部分都會盡力協助。

歷史建築文化局
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